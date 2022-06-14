Xiaomi выпустит лампу, имитирующую восход и закат солнца (фото) — Finance.ua

Xiaomi выпустит лампу, имитирующую восход и закат солнца (фото)

Xiaomi запустила новую краудфандинговую кампанию в Китае. Компания собирает средства на выпуск новой умной лампы MIJIA. Она имеет одну особенность.

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Новая лампа MIJIA получила систему пробуждения, имитирующую солнце. В устройстве имеется массив из 198 светодиодных ламп, способных симулировать цикл восхода и заката в течение дня. Так, во время заката устройство может имитировать закат, постепенно выключая свет лампы и создавая условия для полного погружения в сон. Во время восхода интеллектуальная лампа активируется примерно за 30 минут до будильника, чтобы постепенно включать свет.

Отмечается, что лампу MIJIA можно использовать для помощи в занятиях йогой. Пользователи могут выполнять регулярные глубокие вдохи синхронно с ритмами устройства. Стоимость новинки составляет 599 юаней.

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