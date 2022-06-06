Китайское агентство сертифицировало два новых смартфона от Xiaomi — Finance.ua

Китайское агентство сертифицировало два новых смартфона от Xiaomi

Китайское агентство сертифицировало два новых смартфона от Xiaomi

Xiaomi 12S и Xiaomi Mix Fold 2 были отмечены в списках на сертификации в китайском агентстве 3С. Это свидетельствует об их появлении в ближайшее время на рынке Китая.

Xiaomi 12S с процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Дисплей планируется OLED с частотой обновления 120 Гц. Камера основана на 50 Мп. Вместе с ними, скорее всего, будет выпущен Xiaomi 12S Pro с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и Dimensity 9000.

Второй смартфон Xiaomi Mix Fold 2 будет с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Его особенностью станет складной экран LTPO размером 8,1 дюйма. Кроме того, ожидается качественная батарея с большой емкостью. Обе модели, судя по списку, будут поддерживать скорую зарядку на 67 Вт.

Это данные, известные по предварительной информации из источников. Какие еще характеристики и особенности будут у смартфонов, мы узнаем чуть позже после их презентации и выхода в свет.

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