Последний из могикан: Ferrari представили сверхмощный суперкар «старой школы» (видео) — Finance.ua

Последний из могикан: Ferrari представили сверхмощный суперкар «старой школы» (видео) Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

Последний из могикан: Ferrari представили сверхмощный суперкар «старой школы» (видео)

В Майами представили новый Ferrari 12Cilindri. Суперкар уже поступает в продажу по цене от 395 000 евро за купе и 435 000 евро — за кабриолет. О нем рассказали на официальном сайте Ferrari.

Новинка приходит на смену Ferrari 812 Superfast. В ее дизайне сочетаются черты современного и классического стилей марки. Своим обтекаемым силуэтом с длинным капотом авто очень напоминает Ferrari Roma, а вот заостренный «нос» и черная вставка между фарами — это отсылки к знаменитому Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1968 года. Оригинально выполнен дизайн крыши купе.

Суперкар Ferrari 12Cilindri длиннее предшественника. Благодаря карбону в конструкции его масса составляет 1567 кг.

В салоне на передней панели установили сразу три дисплея, причем один из них предназначен для пассажира. Традиционно для Ferrari на переднюю панель вынесли кнопки управления светом фар, указателями поворотов и дворниками.

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Спортивные кресла разделены широким туннелем. Среди опций появилась акустика Burmester с 15 динамиками.

Новый Ferrari 12Cilindri станет последней моделью «старой школы» с высокооборотным (раскручивающимся до 9500 об/мин) атмосферным V12 и без гибридной установки. 6,5-литровый двигатель позаимствовали у предшественника, однако его мощность возросла до 819 л. и 678 Нм.

С новым 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а до 200 км/ч — 7,9 с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Как и предшественник, суперкар Ferrari 12 Cilindri оснащен адаптивными амортизаторами и системой контроля заноса. Также установлены карбоново-керамические тормоза и низкопрофильные шины размером 275/35 ZR21 спереди и 315/35 ZR21 сзади.

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Фокус По материалам:

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