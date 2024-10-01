Xiaomi выпустит гибридный кроссовер: стали известны новые подробности — Finance.ua

Xiaomi выпустит гибридный кроссовер: стали известны новые подробности Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустит гибридный кроссовер: стали известны новые подробности

Xiaomi продолжает развивать направление электромобилей, следуя тренду на гибридные модели. В 2026 году компания планирует выпустить новый гибридный паркетник. Эта информация стала известна благодаря сливу в сеть планов развития компании Xiaomi.

Весной 2024 г. этот производитель выпустил свой первый электрокар SU7. Модель быстро приобрела популярность на китайском рынке, что требует срочного наращивания производственных мощностей. Теперь, чтобы получить электромобиль, его придется ждать около полугода после заказа.

Общий объем продаж SU7 уже достиг отметки в 56 тысяч единиц. Стремясь закрепить успех, Xiaomi планирует расширить свой модельный ряд. В 2026 году планируется представить три модели, одной из которых станет гибридный кроссовер.

Информация о будущих моделях появилась благодаря утечке стратегического плана. Так, через два года Xiaomi порадует двумя новинками: трехмоторной версией SU7 под названием Ultra и кроссовером с предварительным именем MX11. SU7 Ultra получит отдачу 1548 л.с. и карбоновый кузов. Этот автомобиль попытается установить рекорд на трассе Нюрбургринг.

MX11 уже проходит тестирование в Поднебесной, его сравнивают с Ferrari Purosangue. Ожидается, что автомобиль получит установку мощностью 673 л.с. и запасом хода до 800 км.

Наиболее перспективным проектом является гибридный кроссовер N3, выход которого планируется на 2026 год. Эта модель будет оснащена гибридной системой, где двигатель выполняет роль генератора, как у автомобилей Li Auto и Seres.

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