Xiaomi готовит кроссовер в стиле Ferrari: названы сроки дебюта (фото) — Finance.ua

Xiaomi готовит кроссовер в стиле Ferrari: названы сроки дебюта (фото) Сегодня 22:45 — Фондовый рынок

Xiaomi готовит кроссовер в стиле Ferrari: названы сроки дебюта (фото)

Несколько месяцев назад китайская компания Xiaomi начала тестировать прототип своего первого кроссовера MX11 2025 года. После появления на дорогах эта модель привлекла внимание из-за схожести с Ferrari Purosangue, хотя это больше касается общей формы кузова. По последним сообщениям, официальная презентация MX11 может пройти уже в октябре.

Xiaomi не подтвердила эти данные, но ранее объявила о планах провести масштабную пресс-конференцию до конца октября, где планируется показать новые продукты. Однако большинство представленных новинок будут являться электронными устройствами, такими как смартфоны и планшеты.

Серийное производство MX11 планируется не раньше 2025 года, и, вероятно, модель получит другой индекс. Ранее выпущенный седан Xiaomi SU7 уже стал популярен на китайском рынке, и компания стремится выполнить годовой план поставки этой модели до ноября.

Технические детали о MX11 пока неизвестны, но есть предположение, что он будет похож на SU7. Кроме того, MX11 получит высокотехнологичное оборудование, включая лидар, что указывает на высокий уровень автономного вождения.

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