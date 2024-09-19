Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире — Finance.ua

Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире Сегодня 23:51 — Фондовый рынок

Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире

В августе 2024 года Xiaomi заняла второе место по объему продаж смартфонов в мире, опередив Apple.

Объем продаж касается фактического количества единиц, проданных конечным потребителям, а не только того, что отправлено розничным торговцам. Данные получены от исследовательской компании Counterpoint’s Smartphone 360 ​​Monthly Tracker.

Примечательно, что это первый случай, когда Xiaomi заняла второе место после 2021 года. Вы можете получить лучшее представление о том, как изменился объем продаж продуктов Xiaomi, Apple и Samsung за последние три года, на изображении ниже.

Xiaomi удалось стабильно увеличить объем продаж за этот период, и она наконец-то снова заняла второе место.

Apple предлагает более узкий ассортимент продуктов, что может способствовать колебаниям объема продаж на протяжении многих лет. Кроме того, серии iPhone 16 было затруднительно вызвать значительный интерес, поскольку последние отчеты свидетельствуют о том, что она может не достичь показателей продаж, достигнутых моделями прошлого года.

Учитывая это, в 2024 году Xiaomi была одним из самых быстрорастущих брендов смартфонов, а также внесла свой вклад в восстановление мирового рынка смартфонов. Согласно отчету, сезонное падение Xiaomi на ключевых рынках было компенсировано ростом в Латинской Америке, вызванным рекламными акциями.

По словам директора по исследованиям Таруна Патака, «в этом году компания Xiaomi приняла стратегию более экономного продукта, сосредоточив свою энергию на создании одной героической модели для каждого ценового диапазона, а не на выпуске нескольких устройств в одном сегменте. Кроме того, она активизировала фокус продаж и маркетинга, продолжая экспансию на новые рынки и укрепляя свои позиции на существующих рынках. Несмотря на то, что устройства начального и среднего уровня продолжают показывать высокую производительность для Xiaomi, она также продвинулась в премиум-сегмент со сложными и «ультра» устройствами.

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В последние несколько кварталов на большинстве ключевых рынков Xiaomi наблюдалось экономическое восстановление, что было наиболее благоприятным для спроса в более низких ценовых диапазонах. Кроме того, в отчете подчеркивается, что контроль над рынком компании особенно силен в сегменте начального уровня, то есть <$200.

Portaltele По материалам:

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