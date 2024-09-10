Названы лучшие смартфоны 2024 года для разных пользователей и бюджетов — Finance.ua

Названы лучшие смартфоны 2024 года для разных пользователей и бюджетов Сегодня 23:21 — Технологии&Авто

Названы лучшие смартфоны 2024 года для разных пользователей и бюджетов

Редакция авторитетного ресурса TechRadar опубликовала один из самых важных текстов года — список лучших смартфонов, которые можно купить прямо сейчас. Авторы не составляли топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрали лучшие аппараты в разных категориях.

Примечательно, что в список попали модели всего четырех производителей: Samsung, Apple, Google и одно устройство OnePlus.

Лучший iPhone в целом — iPhone 15. По характеристикам логичнее назвать лучшим iPhone 15 Pro Max, но он слишком дорогой. Базовый «15», по словам экспертов, обеспечивает отличный баланс между ценой и передовыми функциями, поэтому вы не почувствуете, что что-то теряете.

— iPhone 15. По характеристикам логичнее назвать лучшим iPhone 15 Pro Max, но он слишком дорогой. Базовый «15», по словам экспертов, обеспечивает отличный баланс между ценой и передовыми функциями, поэтому вы не почувствуете, что что-то теряете. Лучший Android в целом — Google Pixel 9 Pro. Рядовой «пиксель» поставляется с фантастическим новым дизайном и функциями ИИ, которые «работают так хорошо, что могут пугать». С великолепными камерами и 7-летней поддержкой — это новый король в мире андроид.

— Google Pixel 9 Pro. Рядовой «пиксель» поставляется с фантастическим новым дизайном и функциями ИИ, которые «работают так хорошо, что могут пугать». С великолепными камерами и 7-летней поддержкой — это новый король в мире андроид. Лучший Android для фото — Samsung Galaxy S24 Ultra. Никакая другая камера современного телефона не столь универсальна. У него потрясающий основной модуль на 200 Мп, крутой ширик и сразу два телевика. «Вы будете поражены снимками Луны и еды, сделанными этим телефоном», пишут эксперты.

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Лучший айфон для фото — iPhone 15 Pro Max. Если вам нужен серьезный аппарат с топовой камерой и лучшим качеством видео, 15 Pro Max — единственный айфон на рынке с 5-кратным зумом. Он снимает фотографии и видео профессионального качества.



— iPhone 15 Pro Max. Если вам нужен серьезный аппарат с топовой камерой и лучшим качеством видео, 15 Pro Max — единственный айфон на рынке с 5-кратным зумом. Он снимает фотографии и видео профессионального качества. Лучший телефон для подростков — iPhone 13. Один из самых доступных смартфонов, которые сейчас продает Apple. В плане производительности и фотовозможностей устройство не сильно отстает от новинок, но стоит при этом заметно дешевле.

— iPhone 13. Один из самых доступных смартфонов, которые сейчас продает Apple. В плане производительности и фотовозможностей устройство не сильно отстает от новинок, но стоит при этом заметно дешевле. Лучший недорогой смартфон — Google Pixel 8a. Девайс с премиальным процессором, камерами, которые снимают настолько хорошо, что способны сбить с толку профессионала, и самой длинной программной поддержкой на рынке.

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Лучший Android, если требуется автономность — OnePlus 12R. Тем, кому важно длительное время работы от батареи, следует рассмотреть покупку этого «китайца». Вы также получаете быструю зарядку 80 Вт, которая зарядит батарею до 100% всего за 30 минут.

— OnePlus 12R. Тем, кому важно длительное время работы от батареи, следует рассмотреть покупку этого «китайца». Вы также получаете быструю зарядку 80 Вт, которая зарядит батарею до 100% всего за 30 минут. Лучший iPhone, если требуется автономность — iPhone 15 Plus. Если вам нужен именно Айфон, который может работать целый день и даже больше, 15 Plus имеет лучшее время работы батареи среди всех смартфонов Эппл, которые эксперты тестировали на сегодня.

— iPhone 15 Plus. Если вам нужен именно Айфон, который может работать целый день и даже больше, 15 Plus имеет лучшее время работы батареи среди всех смартфонов Эппл, которые эксперты тестировали на сегодня. Лучший смартфон с гибким дисплеем — Samsung Galaxy Z Fold 6. Это своего рода аналог Galaxy S24 Ultra из мира гибких устройств.

УНІАН По материалам:

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