Названы лучшие смартфоны 2024 года для разных пользователей и бюджетов — Finance.ua

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Названы лучшие смартфоны 2024 года для разных пользователей и бюджетов

Технологии&Авто
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Названы лучшие смартфоны 2024 года для разных пользователей и бюджетов
Названы лучшие смартфоны 2024 года для разных пользователей и бюджетов
Редакция авторитетного ресурса TechRadar опубликовала один из самых важных текстов года — список лучших смартфонов, которые можно купить прямо сейчас. Авторы не составляли топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрали лучшие аппараты в разных категориях.
Примечательно, что в список попали модели всего четырех производителей: Samsung, Apple, Google и одно устройство OnePlus.
  • Лучший iPhone в целом — iPhone 15. По характеристикам логичнее назвать лучшим iPhone 15 Pro Max, но он слишком дорогой. Базовый «15», по словам экспертов, обеспечивает отличный баланс между ценой и передовыми функциями, поэтому вы не почувствуете, что что-то теряете.
  • Лучший Android в целом — Google Pixel 9 Pro. Рядовой «пиксель» поставляется с фантастическим новым дизайном и функциями ИИ, которые «работают так хорошо, что могут пугать». С великолепными камерами и 7-летней поддержкой — это новый король в мире андроид.
  • Лучший Android для фото — Samsung Galaxy S24 Ultra. Никакая другая камера современного телефона не столь универсальна. У него потрясающий основной модуль на 200 Мп, крутой ширик и сразу два телевика. «Вы будете поражены снимками Луны и еды, сделанными этим телефоном», пишут эксперты.

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  • Лучший айфон для фото — iPhone 15 Pro Max. Если вам нужен серьезный аппарат с топовой камерой и лучшим качеством видео, 15 Pro Max — единственный айфон на рынке с 5-кратным зумом. Он снимает фотографии и видео профессионального качества.
  • Лучший телефон для подростков — iPhone 13. Один из самых доступных смартфонов, которые сейчас продает Apple. В плане производительности и фотовозможностей устройство не сильно отстает от новинок, но стоит при этом заметно дешевле.
  • Лучший недорогой смартфон — Google Pixel 8a. Девайс с премиальным процессором, камерами, которые снимают настолько хорошо, что способны сбить с толку профессионала, и самой длинной программной поддержкой на рынке.
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  • Лучший Android, если требуется автономность — OnePlus 12R. Тем, кому важно длительное время работы от батареи, следует рассмотреть покупку этого «китайца». Вы также получаете быструю зарядку 80 Вт, которая зарядит батарею до 100% всего за 30 минут.
  • Лучший iPhone, если требуется автономность — iPhone 15 Plus. Если вам нужен именно Айфон, который может работать целый день и даже больше, 15 Plus имеет лучшее время работы батареи среди всех смартфонов Эппл, которые эксперты тестировали на сегодня.
  • Лучший смартфон с гибким дисплеем — Samsung Galaxy Z Fold 6. Это своего рода аналог Galaxy S24 Ultra из мира гибких устройств.
По материалам:
УНІАН
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