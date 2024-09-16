ИИ оказался ненужным: опрос показал, что новые функции смартфонов не приносят пользы — Finance.ua

ИИ оказался ненужным: опрос показал, что новые функции смартфонов не приносят пользы 16.09.2024, 02:28 — Технологии&Авто

ИИ оказался ненужным: опрос показал, что новые функции смартфонов не приносят пользы

В ходе опроса выяснилось, что четверть владельцев смартфонов не считают функции ИИ полезными, 45% не хотят платить ежемесячную абонентскую плату за возможности ИИ.

Об этом сообщает CNET.

В ходе опроса удалось узнать, что всего 18% респондентов говорят, что интеграция ИИ является для них основным мотиватором при обновлении своего телефона. В то же время, наибольшей мотивацией для взрослых владельцев смартфонов в США обновить свои устройства является более длительное время работы батареи (61%), больше хранилище (46%) и лучше функции камеры (38%). Также, по мнению респондентов, основными мотивами покупки нового устройства являются более длительное время автономной работы (61%), больше объема памяти (46%) и лучше функции камеры (38%).

Компании типа Apple показывают все большее количество продуктов из ИИ. К примеру, линейка iPhone 16, которая будет оснащена новым набором функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, будет выпущена в конце этого года. Сама модель Apple Intelligence охватывает такие возможности, как более умная Siri, письменные инструменты на базе ИИ и интеграция ChatGPT. Google также активно использовала функции ИИ, когда в прошлом месяце представила серию Pixel 9. Компания также посвятила большую часть своего доклада обсуждению новых функций Gemini, включая Live, которая позволяет вам вести естественный диалог с виртуальным помощником. А на своем июльском мероприятии Unpacked Samsung также рекламировала Galaxy AI. Он может упростить такие задачи, как перевод сообщений и редактирование фотографий.

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Хотя эти новые функции возлагаются на генеративный ИИ для создания текста или изображений или для улучшения цифровых помощников, сам ИИ уже много лет встроен в смартфоны. К примеру, камера вашего телефона использует ИИ для обработки изображений и размытия фона в портретном режиме, а Siri и Google Assistant всегда были основаны на ИИ. Но поскольку эта новая волна ИИ представляет способы более явного выполнения задач на вашем телефоне, а не вписывается в существующие функции, людям может понадобиться время, чтобы привыкнуть к ней.

Поскольку технологические гиганты продолжают внедрять эти функции ИИ, потребителям в скором времени, возможно, придется платить цену, если они хотят продолжать ими пользоваться. На сайте Samsung говорится, что функции Galaxy AI будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy.

Фокус По материалам:

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