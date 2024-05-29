Xiaomi собирается выпустить внедорожник — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi собирается выпустить внедорожник

Технологии&Авто
8
Xiaomi собирается выпустить внедорожник
Xiaomi собирается выпустить внедорожник
Xiaomi увеличила целевой ориентир по продаже фирменного электрокара Xiaomi SU7 до 120 тыс. единиц в год (+20 тыс., если сравнить с озвученными ранее планами) и официально подтвердила ведение работ по созданию нового э-внедорожника.
Несмотря на активизацию усилий по разработке упомянутой выше новинки, китайский техногигант не намерен уменьшать усилия по продвижению и отлично зарекомендовавшей себя сборки электромобиля Xiaomi SU7, сообщает Gizmochina.
Читайте также
По данным информагентства, новый э-внедорожник будет больше модели SU7 и дебютирует в 2025 году. С визуальной точки зрения оба э-мобиля будут похожи.
Успех SU7 на родном для разработчика китайском рынке является стимулом для расширения ассортимента и географии продаж электрокаров. Ближайшая цель корпорации — экспорт э-мобилей в Европу.
Первой страной ЕС для поставок SU7 станет Испания. Xiaomi обещает предложить публике высокотехнологичный автомобиль по доступной цене и обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание электрокаров своего производства на всех внешних рынках, отмечается в публикации.
По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.