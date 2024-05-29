Xiaomi собирается выпустить внедорожник — Finance.ua

Xiaomi собирается выпустить внедорожник Сегодня 04:47 — Технологии&Авто

Xiaomi собирается выпустить внедорожник

Xiaomi увеличила целевой ориентир по продаже фирменного электрокара Xiaomi SU7 до 120 тыс. единиц в год (+20 тыс., если сравнить с озвученными ранее планами) и официально подтвердила ведение работ по созданию нового э-внедорожника.

Несмотря на активизацию усилий по разработке упомянутой выше новинки, китайский техногигант не намерен уменьшать усилия по продвижению и отлично зарекомендовавшей себя сборки электромобиля Xiaomi SU7, сообщает Gizmochina.

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По данным информагентства, новый э-внедорожник будет больше модели SU7 и дебютирует в 2025 году. С визуальной точки зрения оба э-мобиля будут похожи.

Успех SU7 на родном для разработчика китайском рынке является стимулом для расширения ассортимента и географии продаж электрокаров. Ближайшая цель корпорации — экспорт э-мобилей в Европу.

Первой страной ЕС для поставок SU7 станет Испания. Xiaomi обещает предложить публике высокотехнологичный автомобиль по доступной цене и обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание электрокаров своего производства на всех внешних рынках, отмечается в публикации.

prostomob По материалам:

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