Покупатели массово отказываются от первого электромобиля Xiaomi: причина — Finance.ua

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Покупатели массово отказываются от первого электромобиля Xiaomi: причина

Технологии&Авто
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Покупатели массово отказываются от первого электромобиля Xiaomi: причина
Покупатели массово отказываются от первого электромобиля Xiaomi: причина
Новый Xiaomi SU7 начал быстро терять покупателей. Более половины заказов на первый автомобиль от китайской корпорации уже отменены. Об этом сообщает сайт ITHome.
Если точнее, то 55% заказчиков Xiaomi SU7 решили отказаться от приобретения электрокаров. Согласно договору, они могут отменить заказ и забрать предоплату в течение недели.
Покупатели массово отказываются от первого электромобиля Xiaomi: причина
Основной причиной отказа от Xiaomi SU7 называют большие очереди за авто. Пока что китайское предприятие способно выпускать по 9000 машин в месяц, а только за первые 24 часа продаж электрокар собрал 88 898 заказов. Следовательно, доставки авто пришлось бы ждать почти год.
И даже несмотря на большое количество отказов, на Xiaomi SU7 все еще остается 60 тыс. заказов, а значит, завод загружен на несколько месяцев.
Напомним, что первый электромобиль Xiaomi пока продается только в Китае и стоит от 215 900 до 299 900 юаней ($29 900 — 41 500). Экспортировать авто в другие страны начнут позже.
Новый Xiaomi SU7 доступен в 300-сильной заднеприводной и 663-сильной полноприводной версиях. Его запас хода составляет от 700 до 830 км. Самый мощный вариант стартует до 100 км/ч за 2,8 с.
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По материалам:
Фокус
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