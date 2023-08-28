Xiaomi получила разрешение на производство электромобилей в Китае — Reuters Сегодня 06:49 — Технологии&Авто

Xiaomi получила разрешение на производство электромобилей в Китае — Reuters

Корпорация Xiaomi, выпускающая смартфоны, получила одобрение госоргана Китая на производство электромобилей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Это знаменует важный шаг на пути к цели компании начать производство автомобилей в следующем году.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), регулирующая новые инвестиции и производственные мощности в автомобильной промышленности Китая, ранее в этом месяце дала добро на производство электромобилей компании Xiaomi, сообщили источники.

Одобрение NDRC приближает Xiaomi к массовому производству электромобилей более чем через два года после того, как компания впервые объявила о своих планах, но ей все еще нужно разрешение Министерства промышленности и информации (MIIT), оценивающего новых автопроизводителей и модели на предмет технических требований и требований безопасности.

Xiaomi пообещала инвестировать 10 млрд долларов в автомобильный бизнес в течение десяти лет и поставила своей целью начать массовое производство своих первых автомобилей в первой половине 2024 года.

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Пока компания ждала одобрения, Xiaomi продвинулась вперед в этом предприятии, завершив строительство заводских мощностей, способных производить 200 тысяч электромобилей ежегодно в Пекине, согласно сообщению газеты Beijing Daily в июле.

Xiaomi планирует выпустить около 100 000 электромобилей в следующем году, сообщил один из источников. С прошлой недели компания также ускорила набор рабочих на свой завод, готовясь к наращиванию производства в декабре, сообщили Reuters два работника Xiaomi, которые не пожелали называть свои имена из-за деликатности вопроса.

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