Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото)

Технологии&Авто
35
Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото)
Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото)
Появилась информация о новом Xiaomi MS11. Первый автомобиль в истории китайской корпорации поступит в производство с начала 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Ожидается, что электромобиль Xiaomi MS11 получит название Modena (как у Ferrari 360) и обойдется от 260 000 до 350 000 юаней ($36 500 — 49 000). Обтекаемый седан станет более доступной альтернативой Tesla Model 3, причем по некоторым характеристикам превзойдет основного конкурента.
Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото)
В частности, запас хода электрокара Xiaomi Modena будет составлять 800 км в топовой заднеприводной версии и около 600−650 км — в полноприводной. Такого результата добились, установив большую литий-ионную батарею емкостью 101 кВт∙ч. Ее масса составляет 642 кг.
Кроме того, ожидаются более доступные модификации с литий-железо-фосфатной батареей от BYD. Их запас хода будет меньше.
Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото)
Также сообщается, что Xiaomi работают над автопилотом для своего электрокара. MS11 Modena получит набор сенсоров, лидер (лазерный дальномер) и мощный процессор Qualcomm 8295 для обработки данных. Кузовные панели для авто будет производить BAIC, а тормоз поставит Brembo.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.