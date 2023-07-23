Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото) — Finance.ua

Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото) 23.07.2023, 00:04 — Технологии&Авто

Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото)

Появилась информация о новом Xiaomi MS11. Первый автомобиль в истории китайской корпорации поступит в производство с начала 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Ожидается, что электромобиль Xiaomi MS11 получит название Modena (как у Ferrari 360) и обойдется от 260 000 до 350 000 юаней ($36 500 — 49 000). Обтекаемый седан станет более доступной альтернативой Tesla Model 3, причем по некоторым характеристикам превзойдет основного конкурента.

В частности, запас хода электрокара Xiaomi Modena будет составлять 800 км в топовой заднеприводной версии и около 600−650 км — в полноприводной. Такого результата добились, установив большую литий-ионную батарею емкостью 101 кВт∙ч. Ее масса составляет 642 кг.

Кроме того, ожидаются более доступные модификации с литий-железо-фосфатной батареей от BYD. Их запас хода будет меньше.

Также сообщается, что Xiaomi работают над автопилотом для своего электрокара. MS11 Modena получит набор сенсоров, лидер (лазерный дальномер) и мощный процессор Qualcomm 8295 для обработки данных. Кузовные панели для авто будет производить BAIC, а тормоз поставит Brembo.

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Фокус По материалам:

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