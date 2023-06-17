Первый электрокар Xiaomi был замечен на дорогах Китая — Finance.ua

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Первый электрокар Xiaomi был замечен на дорогах Китая

Фондовый рынок
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Первый электрокар Xiaomi был замечен на дорогах Китая
Первый электрокар Xiaomi был замечен на дорогах Китая
Фотографии первого электромобиля Xiaomi появились в сети после его тестирования на китайских дорогах. Об этом сообщает портал Cnevpost.
На опубликованных снимках невозможно рассмотреть дизайн прототипа, однако на крыше и под скрывающим его полотном можно рассмотреть лидар и большое количество датчиков, помогающих системе автономного вождения Xiaomi Pilot.
По слухам, Xiaomi сейчас работает над двумя электромобилями. Более дешевая модель будет позиционироваться как конкурент Tesla Model 3. Ее цена составит от 260 до 300 тыс. юаней, тогда как вторая версия электрокара Xiaomi будет предлагаться по цене от 350 тыс. юаней.
Ожидается, что полноценная презентация электромобиля Xiaomi состоится до конца 2023 года, а в массовое производство поступит уже в первом квартале 2024 года.
В марте 2021 года китайский производитель электроники Xiaomi объявил о своем выходе на рынок автомобильной промышленности.
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По материалам:
t4.com.ua
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