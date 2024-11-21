Xiaomi планирует увеличить поставки электромобилей — Finance.ua

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Xiaomi планирует увеличить поставки электромобилей

Технологии&Авто
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Xiaomi планирует увеличить поставки электромобилей
Xiaomi планирует увеличить поставки электромобилей
Китайская компания Xiaomi планирует увеличить поставки своих электромобилей SU7. До конца 2024 года компания планирует поставить 130 тыс. машин.
Об этом сообщает Reuters.
Автомобили Xiaomi продемонстрировали немалый скачок доходов в третьем квартале 2024 года, а именно на 30,5%.
В начале запуска компания планировала поставить на рынок 76 тыс. электрокаров, однако из-за высокого спроса на седаны SU7 Xiaomi увеличила план до 120 тыс. автомобилей.
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Президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что завод компании теперь способен производить 20 тыс. авто каждый месяц.
«Наши инвестиции все еще очень значительны, и мы продолжаем совершенствовать наше оборудование и программное обеспечение. В общем не важно, каким будет конечный уровень производства, мы все равно инвестируем очень много. Мы работаем над исследованиями и разработками новых моделей», — отметил он.
Компания Xiaomi представила свой автомобиль в марте 2024 года на китайском рынке. Его цена — $30 тыс. в базовой комплектации, что дешевле, чем у основных конкурентов, в частности у Tesla.
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Компания сейчас работает над системой автономного вождения.
В целом в Китае продажи электрокаров за 2024 год выросли на 56,7% по сравнению с прошлым годом.
По материалам:
Speka
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