Выручка Xiaomi в 3-м квартале выросла более чем на 30%: причина — Finance.ua
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Выручка Xiaomi в 3-м квартале выросла более чем на 30%: причина

Технологии&Авто
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Выручка Xiaomi в 3-м квартале выросла более чем на 30%: причина
Выручка Xiaomi в 3-м квартале выросла более чем на 30%: причина
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp продемонстрировал скачок доходов в третьем квартале на 30,5%, поскольку потребители активно покупали первый электромобиль компании.
Об этом сообщает Reuters.
За квартал, закончившийся 30 сентября, доход компании составил 92,5 млрд юаней (12,77 млрд долл.), что превысило консенсус-прогноз от аналитиков на уровне 91,1 млрд юаней.
Xiaomi выпустила автомобиль, позаимствовавший стилистику у Porsche, в марте, выйдя на переполненный рынок электромобилей Китая с привлекающим внимание ценником — менее 30 тыс. долл. за базовую модель, что на 4 тыс. долл. дешевле, чем базовая модель Model 3 от Tesla в Китае.
В понедельник компания повысила свой план продаж и теперь стремится продать 130 000 смартфонов 2024 года, что гораздо больше, чем начальная цель в 76 000. Чтобы не отставать от спроса, Xiaomi удвоила количество производственных изменений с июня и запустила премиальную модель SU7 Ultra по цене более 110 тыс. долл.
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Однако автомобильный бизнес Xiaomi все еще работает с убытком. Подразделение сообщило о скорректированном убытке в размере 1,5 миллиарда юаней за квартал при валовой марже прибыли 17,1%.
Xiaomi сообщила, что скорректированная чистая прибыль выросла на 4,4% до 6,25 млрд юаней, против консенсус-прогноза в 5,92 млрд юаней.
По материалам:
Економічна Правда
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