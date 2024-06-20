Xiaomi отчиталась о масштабных поставках первой модели SU7 — Finance.ua
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Xiaomi отчиталась о масштабных поставках первой модели SU7

Технологии&Авто
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Xiaomi отчиталась о масштабных поставках первой модели SU7
Xiaomi отчиталась о масштабных поставках первой модели SU7
Xiaomi достигла отметки 20 000 поставленных автомобилей модели SU7 всего за 77 дней. Компания также планирует поставить еще 100 тысяч автомобилей своим клиентам в течение следующих шести месяцев, демонстрируя растущую популярность своих электромобилей.
Xiaomi SU7 — это электрический седан размером 4997×1963×1455 мм с колесной базой 3000 мм. В максимальной версии два электромотора обеспечивают мощность 673 л.с., а запас хода достигает 830 км.
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Стоимость модели в Китае варьируется от 215,9 до 299,9 тысячи юаней (примерно 30 000 — 41 500 долларов).
Популярность электромобилей Xiaomi растет благодаря их привлекательности для потребителей и экологическим характеристикам. Компания стремится увеличить объемы поставок и удовлетворить растущий спрос на экологически чистые транспортные средства.
По материалам:
MMR
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