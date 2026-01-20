xAI формирует «элитное подразделение» рекрутеров для поиска лучших ИИ-талантов Сегодня 22:37 — Технологии&Авто

xAI нанимает команду Talent Engineer для ускорения привлечения ведущих специалистов

ИИ-бум распалил борьбу за кадры. Поэтому xAI нанимает команду Talent Engineer для ускорения привлечения ведущих специалистов.

Согласно описанию вакансии на сайте xAI, это «небольшое элитное подразделение» будет подчиняться непосредственно Маску. Команда сосредоточится на разработке «новаторских подходов» для поиска и привлечения «совершенно самых лучших специалистов в мире».

Требования к кандидатам

Успешные кандидаты должны свободно владеть вайбкодингом, иметь опыт создания крутых продуктов, «даже в детстве», и быть настоящими «инженерами-гиками» в душе — несмотря на то, что друзья считают их очень общительными.

«Мы отдаем себе отчет, что поиск „наилучших специалистов“ редко ограничивается только LinkedIn; вместо этого он происходит через рекомендации, нетворкинг на мероприятиях, проведение соревнований, использование специфических онлайн-сообществ и другие креативные каналы. От вас ожидается способность принимать взвешенные решения и иметь интуитивное понимание того, как выглядит профессиональное совершенство в различных технических и нетехнических сферах», — говорится в описании вакансии.

Какую зарплату предлагают

Диапазон годовой заработной платы составляет $120,000 — $240,000.

Процесс найма включает: подачу заявки, 30-минутный звонок с «инженером по талантам», презентацию и финальную очную встречу с командой.

В xAI отмечают, что их цель — завершить процесс отбора в течение двух недель.

