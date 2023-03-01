Wizz Air запускает летний рейс из Рима в Жешув: график полетов и стоимость билетов — Finance.ua
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Wizz Air запускает летний рейс из Рима в Жешув: график полетов и стоимость билетов

Личные финансы
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Wizz Air запускает летний рейс из Рима в Жешув: график полетов и стоимость билетов
Wizz Air запускает летний рейс из Рима в Жешув: график полетов и стоимость билетов
Авиакомпании мира готовятся к предстоящему летнему сезону и открывают все больше новых направлений. Wizz Air также не отстает и объявил о старте еще одного сообщения.
Об этом сообщает Pasazer.
Wizz Air будет летать из главного аэропорта Рима (Италия) в аэропорт Ясёнки, близ польского Жешува.
Так, авиакомпания сообщила о старте нового сообщения Рим-Фьюмичино — Жешув-Ясёнка, начиная с 10 июня 2023 года.
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Круговые рейсы будут выполняться дважды в неделю — каждую вторник и субботу.
Вылеты из Рима запланированы на 18:20 с прибытием в Ясёнку в 20:35. Назад рейсы из Жешува будут совершаться в 21:10 с прибытием в Рим в 23:35.
Стоимость билетов начинается от 99 злотых в одну сторону.
Напомним, «Укрзализныця» с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев — Варшава.
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По материалам:
Телеканал 24
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