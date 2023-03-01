Wizz Air запускает летний рейс из Рима в Жешув: график полетов и стоимость билетов — Finance.ua

Wizz Air запускает летний рейс из Рима в Жешув: график полетов и стоимость билетов Сегодня 15:44 — Личные финансы

Wizz Air запускает летний рейс из Рима в Жешув: график полетов и стоимость билетов

Авиакомпании мира готовятся к предстоящему летнему сезону и открывают все больше новых направлений. Wizz Air также не отстает и объявил о старте еще одного сообщения.

Об этом сообщает Pasazer.

Wizz Air будет летать из главного аэропорта Рима (Италия) в аэропорт Ясёнки, близ польского Жешува.

Так, авиакомпания сообщила о старте нового сообщения Рим-Фьюмичино — Жешув-Ясёнка, начиная с 10 июня 2023 года.

Читайте также Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг

Круговые рейсы будут выполняться дважды в неделю — каждую вторник и субботу.

Вылеты из Рима запланированы на 18:20 с прибытием в Ясёнку в 20:35. Назад рейсы из Жешува будут совершаться в 21:10 с прибытием в Рим в 23:35.

Стоимость билетов начинается от 99 злотых в одну сторону.

Напомним, «Укрзализныця» с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев — Варшава.

Кстати, путешествовать тоже поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.