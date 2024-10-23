Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты — Finance.ua

Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты
Авиакомпания Wizz Air заявила о возвращении базы в Кишинев с 16 декабря и увеличении маршрутной сети из столицы Молдовы.
Об этом сообщает Avianews.
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Сейчас лоукостер летает из Кишинева по восьми направлениям:
- в Абу-Даби;
- Будапешт;
- Милан;
- Венецию;
- Вену;
- Рим;
- Лондон;
- Варшаву.
С началом базирования в Молдове одного самолета Airbus A320 Wizz Air запустит из Кишинева полеты в:
- Берлин;
- Болонью;
- Брюссель;
- Дортмунд;
- Мемминген;
- Париж;
- Верону;
- Нюрнберг.
Авиакомпания продает авиабилеты из Молдовы по цене от 25 евро в одну сторону с учетом перевозки небольшой ручной клади.
Фактически совершенно новым будет только рейс Кишинев-Нюрнберг. По другим маршрутам Wizz Air летала раньше. Авиакомпания сократила сеть из Молдовы и даже временно приостанавливала полеты в страну из-за проблем с безопасностью. Они возникли после широкомасштабного российского вторжения в Украину.
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Напомним, ранее Wizz Air запустил услугу All You Can Fly — 12-месячное членство, позволяющее совершать неограниченное количество перелетов ее рейсами. За каждый рейс пассажирам придется доплатить только 9,99 евро фиксированной платы за сегмент полета, которая будет взиматься в валюте бронирования. Стоимость подписки — 499 евро.
Также Wizz Air добавил в проездной Wizz Multipass еще три новых страны — Кипр, Болгарию и Австрию. Таким образом Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в десять стран — Италию, Польшу, Албанию, Великобританию, ОАЭ, Венгрию и Румынию и теперь Кипр, Болгарию и Австрию.
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