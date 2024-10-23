Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты

Личные финансы
68
Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты
Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты
Авиакомпания Wizz Air заявила о возвращении базы в Кишинев с 16 декабря и увеличении маршрутной сети из столицы Молдовы.
Об этом сообщает Avianews.

Зеленая карта онлайн 🚗

Сейчас лоукостер летает из Кишинева по восьми направлениям:
  • в Абу-Даби;
  • Будапешт;
  • Милан;
  • Венецию;
  • Вену;
  • Рим;
  • Лондон;
  • Варшаву.
С началом базирования в Молдове одного самолета Airbus A320 Wizz Air запустит из Кишинева полеты в:
  • Берлин;
  • Болонью;
  • Брюссель;
  • Дортмунд;
  • Мемминген;
  • Париж;
  • Верону;
  • Нюрнберг.
Авиакомпания продает авиабилеты из Молдовы по цене от 25 евро в одну сторону с учетом перевозки небольшой ручной клади.
Фактически совершенно новым будет только рейс Кишинев-Нюрнберг. По другим маршрутам Wizz Air летала раньше. Авиакомпания сократила сеть из Молдовы и даже временно приостанавливала полеты в страну из-за проблем с безопасностью. Они возникли после широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Читайте также
Напомним, ранее Wizz Air запустил услугу All You Can Fly — 12-месячное членство, позволяющее совершать неограниченное количество перелетов ее рейсами. За каждый рейс пассажирам придется доплатить только 9,99 евро фиксированной платы за сегмент полета, которая будет взиматься в валюте бронирования. Стоимость подписки — 499 евро.
Также Wizz Air добавил в проездной Wizz Multipass еще три новых страны — Кипр, Болгарию и Австрию. Таким образом Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в десять стран — Италию, Польшу, Албанию, Великобританию, ОАЭ, Венгрию и Румынию и теперь Кипр, Болгарию и Австрию.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.