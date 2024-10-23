Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты — Finance.ua

Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты Сегодня 17:40 — Личные финансы

Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты

Авиакомпания Wizz Air заявила о возвращении базы в Кишинев с 16 декабря и увеличении маршрутной сети из столицы Молдовы.

Об этом сообщает Avianews.

Собираетесь в путешествие мечты? Заказывайте Зеленую Карту на Finance.ua в несколько кликов:

Сейчас лоукостер летает из Кишинева по восьми направлениям:

в Абу-Даби;

Будапешт;

Милан;

Венецию;

Вену;

Рим;

Лондон;

Варшаву.

С началом базирования в Молдове одного самолета Airbus A320 Wizz Air запустит из Кишинева полеты в:

Берлин;

Болонью;

Брюссель;

Дортмунд;

Мемминген;

Париж;

Верону;

Нюрнберг.

Авиакомпания продает авиабилеты из Молдовы по цене от 25 евро в одну сторону с учетом перевозки небольшой ручной клади.

Фактически совершенно новым будет только рейс Кишинев-Нюрнберг. По другим маршрутам Wizz Air летала раньше. Авиакомпания сократила сеть из Молдовы и даже временно приостанавливала полеты в страну из-за проблем с безопасностью. Они возникли после широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также В Wizz Air появилась новая услуга для туристов

Напомним, ранее Wizz Air запустил услугу All You Can Fly — 12-месячное членство, позволяющее совершать неограниченное количество перелетов ее рейсами. За каждый рейс пассажирам придется доплатить только 9,99 евро фиксированной платы за сегмент полета, которая будет взиматься в валюте бронирования. Стоимость подписки — 499 евро.

Также Wizz Air добавил в проездной Wizz Multipass еще три новых страны — Кипр, Болгарию и Австрию. Таким образом Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в десять стран — Италию, Польшу, Албанию, Великобританию, ОАЭ, Венгрию и Румынию и теперь Кипр, Болгарию и Австрию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.