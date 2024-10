Wizz Air возвращает базу в Кишинев и запускает новые маршруты — Finance.ua

Напомним, ранее Wizz Air запустил услугу All You Can Fly — 12-месячное членство, позволяющее совершать неограниченное количество перелетов ее рейсами. За каждый рейс пассажирам придется доплатить только 9,99 евро фиксированной платы за сегмент полета, которая будет взиматься в валюте бронирования. Стоимость подписки — 499 евро.