Wi-Fi будет работать при обесточивании: Федоров назвал условие — Finance.ua

Wi-Fi будет работать при обесточивании: Федоров назвал условие
Домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу при обесточивании.
Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к повербанку и будете с нормальным интернетом.
Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме — карта интернета во время обесточений.
«Мы запустили ее с „ЛУН Місто“ ровно год назад. Если в вашем доме xPON нет — найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и прочее есть на карте», — говорит он.
Для мобильного интернета универсального решения типа xPON нет. Мы работаем с операторами, чтобы они продолжали предоставлять связь при обесточивании. Однако для этого требуется вовлеченность пользователей.
Справка Finance.ua:
Ранее мы писали, что в период применения графиков отключения света важно уберечь бытовую технику от перепада напряжения после возобновления электроснабжения.
- При использовании графиков отключения света важно отключать электроприборы от сети.
- Также следует использовать стабилизаторы напряжения.
- Электроприборы лучше включать только через полчаса после подачи тока в соответствии с графиками отключения света. Делать это лучше поэтапно — тогда не будет резкого скачка потребления.
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