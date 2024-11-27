Wi-Fi будет работать при обесточивании: Федоров назвал условие — Finance.ua

Wi-Fi будет работать при обесточивании: Федоров назвал условие Сегодня 16:00 — Личные финансы

Wi-Fi будет работать при обесточивании: Федоров назвал условие

Домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу при обесточивании.

Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к повербанку и будете с нормальным интернетом.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме — карта интернета во время обесточений.

«Мы запустили ее с „ЛУН Місто“ ровно год назад. Если в вашем доме xPON нет — найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и прочее есть на карте», — говорит он.

Для мобильного интернета универсального решения типа xPON нет. Мы работаем с операторами, чтобы они продолжали предоставлять связь при обесточивании. Однако для этого требуется вовлеченность пользователей.

Справка Finance.ua:

Ранее мы писали , что в период применения графиков отключения света важно уберечь бытовую технику от перепада напряжения после возобновления электроснабжения.

При использовании графиков отключения света важно отключать электроприборы от сети.

Также следует использовать стабилизаторы напряжения.

Электроприборы лучше включать только через полчаса после подачи тока в соответствии с графиками отключения света. Делать это лучше поэтапно — тогда не будет резкого скачка потребления.

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