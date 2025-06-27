WhatsApp вводит новую функцию для тех, кто не любит читать сообщения: искусственный интеллект создаст их краткую версию — Finance.ua

WhatsApp вводит новую функцию для тех, кто не любит читать сообщения: искусственный интеллект создаст их краткую версию Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

WhatsApp вводит новую функцию для тех, кто не любит читать сообщения: искусственный интеллект создаст их краткую версию

В приложении WhatsApp появилась новая функция, позволяющая искусственному интеллекту Meta AI создавать резюме непрочитанных сообщений в чатах. Эти итоги видны только пользователю — ни один другой участник разговора не имеет к ним доступа.

Об этом сообщается на сайте компании.

Meta подчеркивает, что функция использует технологию частной обработки, так что ни сама компания, ни WhatsApp не получают доступа к содержимому ваших сообщений или сгенерированных резюме. Все остается полностью конфиденциальным.

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Хотя новая возможность по умолчанию отключена, в интерфейсе WhatsApp появляется небольшая иконка, сигнализирующая о ее доступности. Активировать функцию можно в меню: «Настройки» > «Чаты» > «Приватная обработка», где пользователь имеет возможность самостоятельно управлять соответствующими опциями.

Первыми оценить новинку смогут пользователи в США, где она работает на английском языке. Позже Meta обещает расширить ее поддержку другими странами и языками в течение этого года.

Українські Новини По материалам:

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