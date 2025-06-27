WhatsApp вводит новую функцию для тех, кто не любит читать сообщения: искусственный интеллект создаст их краткую версию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WhatsApp вводит новую функцию для тех, кто не любит читать сообщения: искусственный интеллект создаст их краткую версию

Технологии&Авто
18
WhatsApp вводит новую функцию для тех, кто не любит читать сообщения: искусственный интеллект создаст их краткую версию
WhatsApp вводит новую функцию для тех, кто не любит читать сообщения: искусственный интеллект создаст их краткую версию
В приложении WhatsApp появилась новая функция, позволяющая искусственному интеллекту Meta AI создавать резюме непрочитанных сообщений в чатах. Эти итоги видны только пользователю — ни один другой участник разговора не имеет к ним доступа.
Об этом сообщается на сайте компании.
Meta подчеркивает, что функция использует технологию частной обработки, так что ни сама компания, ни WhatsApp не получают доступа к содержимому ваших сообщений или сгенерированных резюме. Все остается полностью конфиденциальным.
Читайте также
Хотя новая возможность по умолчанию отключена, в интерфейсе WhatsApp появляется небольшая иконка, сигнализирующая о ее доступности. Активировать функцию можно в меню: «Настройки» > «Чаты» > «Приватная обработка», где пользователь имеет возможность самостоятельно управлять соответствующими опциями.
Первыми оценить новинку смогут пользователи в США, где она работает на английском языке. Позже Meta обещает расширить ее поддержку другими странами и языками в течение этого года.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems