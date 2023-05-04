WEF: В ближайшие 5 лет будет сокращено 14 млн рабочих мест — кассиров, бухгалтеров, секретарей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WEF: В ближайшие 5 лет будет сокращено 14 млн рабочих мест — кассиров, бухгалтеров, секретарей

Личные финансы
118
WEF: В ближайшие 5 лет будет сокращено 14 млн рабочих мест — кассиров, бухгалтеров, секретарей
WEF: В ближайшие 5 лет будет сокращено 14 млн рабочих мест — кассиров, бухгалтеров, секретарей
Количество рабочих мест в мире в течение пяти лет сократится на 14 млн или на 2%.
Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (WEF) The Future of Jobs 2023 года.
В период до 2027 года включительно будет создано 69 млн рабочих мест, но 83 млн человек потеряют работу, прогнозируют эксперты.
Увольнения в первую очередь коснутся кассиров, в том числе билетных и банковских, а также почтовых и бухгалтерских работников, секретарей и других клерков. Кроме того, в топ-10 профессий, количество представителей которых будет сокращаться, входят законодатели и чиновники.
Читайте также
Между тем быстрее всего будет расти востребованность специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, экологии, бизнес-аналитики и информационной безопасности.
На рынок труда оказывают влияние геополитические и экономические факторы, говорится в докладе. Кадровый дефицит наблюдается преимущественно в странах с высоким уровнем дохода на душу населения, тогда как в странах с низкими и пониженными доходами уровень безработицы превышает доковидные показатели.
Читайте также
Кроме того, привычное положение дел на рынке труда в ближайшие десятилетия нарушит переход к «зеленой» экономике, однако в то же время оно создаст для работников значительные возможности.
Доклад WEF основан на результатах опроса представителей 803 компаний из 27 отраслевых кластеров и 45 экономик мира. Совокупный штат этих предприятий насчитывает более 11,3 млн человек.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.