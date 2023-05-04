WEF: В ближайшие 5 лет будет сокращено 14 млн рабочих мест — кассиров, бухгалтеров, секретарей Сегодня 13:32 — Личные финансы

WEF: В ближайшие 5 лет будет сокращено 14 млн рабочих мест — кассиров, бухгалтеров, секретарей

Количество рабочих мест в мире в течение пяти лет сократится на 14 млн или на 2%.

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (WEF) The Future of Jobs 2023 года.

В период до 2027 года включительно будет создано 69 млн рабочих мест, но 83 млн человек потеряют работу, прогнозируют эксперты.

Увольнения в первую очередь коснутся кассиров, в том числе билетных и банковских, а также почтовых и бухгалтерских работников, секретарей и других клерков. Кроме того, в топ-10 профессий, количество представителей которых будет сокращаться, входят законодатели и чиновники.

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Между тем быстрее всего будет расти востребованность специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, экологии, бизнес-аналитики и информационной безопасности.

На рынок труда оказывают влияние геополитические и экономические факторы, говорится в докладе. Кадровый дефицит наблюдается преимущественно в странах с высоким уровнем дохода на душу населения, тогда как в странах с низкими и пониженными доходами уровень безработицы превышает доковидные показатели.

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Кроме того, привычное положение дел на рынке труда в ближайшие десятилетия нарушит переход к «зеленой» экономике, однако в то же время оно создаст для работников значительные возможности.

Доклад WEF основан на результатах опроса представителей 803 компаний из 27 отраслевых кластеров и 45 экономик мира. Совокупный штат этих предприятий насчитывает более 11,3 млн человек.

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