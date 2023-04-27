Цукерберг анонсировал искусственный интеллект в Facebook и Instagram — Finance.ua
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Цукерберг анонсировал искусственный интеллект в Facebook и Instagram

Технологии&Авто
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Цукерберг анонсировал искусственный интеллект в Facebook и Instagram
Цукерберг анонсировал искусственный интеллект в Facebook и Instagram
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил о внедрении инструментов искусственного интеллекта на платформах Facebook и Instagram, а также в чатах WhatsApp и Messenger, сообщает The Verge, пишет УНН.
«Meta видит «возможность представить агентов искусственного интеллекта миллиардам людей способом, который будет полезным и значимым. Мы исследуем возможности чата в WhatsApp и Messenger, инструменты для визуального создания публикаций в Facebook и Instagram и рекламы, а со временем также видео и мультимодальный опыт. Я ожидаю, что эти инструменты будут ценными для всех: от обычных людей до создателей и компаний», — сказал инвесторам генеральный директор Марк Цукерберг.
Цукерберг считает, что внедрение агентов искусственного интеллекта вызовет большой интерес для обмена бизнес-сообщениями и поддержки клиентов. По его словам, впоследствии это распространится на работу над метавселенной, "где людям будет гораздо легче создавать аватары, объекты, миры и код, чтобы связать их все вместе. Генеральный директор не объяснил, как именно Meta добавит генеративный искусственный интеллект в свои продукты.
За первый квартал этого года компания сообщила о доходе в размере 28,6 миллиарда долларов США и рекордных 2 миллиарда ежедневных пользователей. Прибыль Meta за квартал составила 5,7 миллиарда долларов, что на 24 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Meta изначально медлила с созданием инфраструктуры, необходимой для поддержки таких функций искусственного интеллекта, что заставило ее потратить миллиарды долларов на обновление своих центров обработки данных в последние кварталы.
Цукерберг отметил, что компания больше не отстанет «в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта». Генеративные продукты искусственного интеллекта будут выпущены в ближайшие месяцы и «буквально затронут каждый из продуктов» Meta.
По материалам:
УНН
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