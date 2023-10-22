Вызывают разочарование: более 50% покупателей после электромобилей готовы купить машины с ДВС — Finance.ua

Вызывают разочарование: более 50% покупателей после электромобилей готовы купить машины с ДВС 22.10.2023, 00:20 — Технологии&Авто

Вызывают разочарование: более 50% покупателей после электромобилей готовы купить машины с ДВС

Исследование американского автомобильного рынка показало, что большинство владельцев электромобилей в качестве следующего авто выбирают машины с ДВС.

Действительно, за исключением владельцев Tesla, почти половина владеющих электромобилями домохозяйств в дальнейшем покупали автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Исследование S&P Global Mobility показывает, что к июлю этого года уровень лояльности к типу топлива среди домохозяйств, использующих электромобили, составил 52,1%, но в дальнейшем эта цифра уменьшилась. Хотя в исследовании отмечается, что еще не факт, что именно такой процент электромобилей будет заменен автомобилями с двигателем внутреннего сгорания в будущем.

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Исследование показало, что 63,2% владельцев электромобиля Nissan приобретут другой электромобиль в качестве следующего автомобиля. Это поставило японского автопроизводителя чуть впереди Chevrolet, набравшего показатель лояльности 60,6%. Рассматривая отдельные модели, S&P Global Mobility обнаружил, что только 37,3% домохозяйств с Ford Mustang Mach-E купили бы электромобиль как следующий автомобиль.

Данные также показывают, что 60,7% владельцев Chevrolet Bolt готовы пересесть на электромобиль другой марки. При этом уровень лояльности к электромобилям среди покупателей роскошных авто значительно подскочил за последние три года, приближаясь, а иногда даже превышая отметку в 60%.

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К примеру, 56,6% покупателей электромобилей Mercedes-Benz будут покупать другой электромобиль как следующее транспортное средство, что является значительным ростом по сравнению с 24,3% во втором квартале 2020 года. Коэффициент лояльности к электромобилям в Jaguar также подскочил с 25% до 56,5%, лояльность Tesla также увеличилась — с 51,8% до 76,7% соответственно. Любопытно, что лояльность владельцев электромобилей BMW снизилась с 46,6% до 45,9%.

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Autogeek По материалам:

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