Автомобильный эксперт сообщил, почему электромобили не стоят внимания — Finance.ua

Автомобильный эксперт сообщил, почему электромобили не стоят внимания Сегодня 23:21 — Технологии&Авто

Автомобильный эксперт сообщил, почему электромобили не стоят внимания

Хотя в мире есть тенденция к тому, что электрокары заменят другие автомобили в будущем, сейчас они даже близко не сравнятся с дизельными машинами. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Мэтт Уотсон из Carwow.

Как отмечает The Sun , уже хорошо известны по меньшей мере две проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей. Это отсутствие зарядных станций и неудобства, связанные с этим во время долгих поездок. Эти факторы стали решающими для многих людей, которые в конце концов отказались от такой покупки.

«Мне нравятся электромобили для определенных ситуаций. Я думаю, что для многих людей они блестящие. (…) Если вы собираетесь преодолевать длинные мили, дизель все равно остается оптимальным выбором. Люди отказываются от дизельных авто из-за дизель-гейта и тому подобного, но на самом деле, в зависимости от применения, дизельный автомобиль является хорошим выбором», — сказал он.

Конечно, у электромобилей много положительных моментов, и их нельзя игнорировать. Они безопасны для окружающей среды, очень тихие во время использования и идеальны для коротких путешествий.

«Для многих людей, которые просто любят прогуляться по магазинам и часто ездят на работу и обратно, электромобили — отличное решение», — говорит Уотсон.

В то же время он утверждает, что ввиду устройства дизельных автомобилей ими все же гораздо легче управлять. Кроме того, отсутствие зарядных станций во многих местах может стать большой проблемой для автовладельцев «на батарейке».

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УНІАН По материалам:

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