Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября — Finance.ua
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Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября

Технологии&Авто
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Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября
Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября
В Украине за сентябрь доля электромобилей значительно увеличилась. Эксперты назвали самые популярные модели в этом сегменте. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».
Всего за сентябрь украинцы купили 4298 автомобилей на электротяге. За год спрос на такие авто вырос в 2,7 раза.
По сравнению с августом продажи электромобилей выросли на 12%. Большую часть из них составили б/у легковые модели — 3446 единиц.

Топ 5 самых популярных новых электромобилей в Украине за сентябрь:

  1. Volkswagen ID.4 — 350 авто.
  2. Volkswagen ID.6 — 66 авто.
  3. Toyota BZ4X — 51 авто.
  4. Honda E — 49 авто.
  5. BYD Yuan Plus — 19 авто.

Топ 5 самых популярных подержанных электромобилей в Украине за сентябрь:

  1. Nissan Leaf — 590 авто.
  2. Volkswagen e-Golf — 433 авто.
  3. Tesla Model 3 — 405 авто.
  4. Tesla Model Y — 247 авто.
  5. Renault Zoe — 194 авто.
Всего с начала 2023 года в Украине зарегистрировали около 24,2 тысяч электрокаров. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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По материалам:
Finance.ua
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