Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября — Finance.ua

Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября

В Украине за сентябрь доля электромобилей значительно увеличилась. Эксперты назвали самые популярные модели в этом сегменте. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».

Всего за сентябрь украинцы купили 4298 автомобилей на электротяге. За год спрос на такие авто вырос в 2,7 раза.

По сравнению с августом продажи электромобилей выросли на 12%. Большую часть из них составили б/у легковые модели — 3446 единиц.

Топ 5 самых популярных новых электромобилей в Украине за сентябрь:

Volkswagen ID.4 — 350 авто. Volkswagen ID.6 — 66 авто. Toyota BZ4X — 51 авто. Honda E — 49 авто. BYD Yuan Plus — 19 авто.

Топ 5 самых популярных подержанных электромобилей в Украине за сентябрь:

Nissan Leaf — 590 авто. Volkswagen e-Golf — 433 авто. Tesla Model 3 — 405 авто. Tesla Model Y — 247 авто. Renault Zoe — 194 авто.

Всего с начала 2023 года в Украине зарегистрировали около 24,2 тысяч электрокаров. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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