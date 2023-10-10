Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября — Finance.ua

Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября
В Украине за сентябрь доля электромобилей значительно увеличилась. Эксперты назвали самые популярные модели в этом сегменте. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».
Всего за сентябрь украинцы купили 4298 автомобилей на электротяге. За год спрос на такие авто вырос в 2,7 раза.
По сравнению с августом продажи электромобилей выросли на 12%. Большую часть из них составили б/у легковые модели — 3446 единиц.
Топ 5 самых популярных новых электромобилей в Украине за сентябрь:
- Volkswagen ID.4 — 350 авто.
- Volkswagen ID.6 — 66 авто.
- Toyota BZ4X — 51 авто.
- Honda E — 49 авто.
- BYD Yuan Plus — 19 авто.
Топ 5 самых популярных подержанных электромобилей в Украине за сентябрь:
- Nissan Leaf — 590 авто.
- Volkswagen e-Golf — 433 авто.
- Tesla Model 3 — 405 авто.
- Tesla Model Y — 247 авто.
- Renault Zoe — 194 авто.
Всего с начала 2023 года в Украине зарегистрировали около 24,2 тысяч электрокаров. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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