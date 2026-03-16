Выручка продавцов горючего в Украине выросла до 178 млрд грн
Общая выручка компаний, занимающихся розничной торговлей горючим в Украине, в 2025 году увеличилась на 19,14 млрд грн по сравнению с 2024 годом.
Об этом свидетельствуют данные аналитической системы YouControl.Market.
Отмечается, что на динамику выручки в 2025 году, по всей вероятности, влияла и инфляция топлива, которая по итогам 2025 года составляла 6,4%. Такую оценку ранее обнародовал Национальный банк Украины в комментарии по уровню инфляции за прошлый год.
Общий объем доходов
Совокупный чистый доход компаний, основным видом деятельности которых является Розничная торговля горючим (КВЭД 47.30) в 2025 году составил 178,6 млрд грн. Для сравнения, в 2024 году эта сумма составила 159,5 млрд грн.
Следовательно, за год выручка выросла на 19,14 млрд грн, или на 12%.
Сколько компаний работает на рынке
Общее количество компаний, не находящихся в процессе прекращения, на начало 2026 года по этому виду деятельности составляет 3354. Из них финансовую отчетность за 2025 год подали 762 компании.
Регионы-лидеры по количеству компаний
Наибольшая концентрация компаний, подавших финансовую отчетность, зафиксирована в:
- Киеве и Киевской области — 133 компании (62 в Киеве и 71 в области);
- Одесской области — 54;
- Харьковской области — 50;
- Львовской области — 47;
- Днепропетровской области — 41;
- Черкасской области — 41.
Также на рынок повлияло новое регулирование. С 1 мая 2025 года в Украине введена обязательная доля жидкого биотоплива (биокомпонентов) в бензинах — не менее 5%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство готовит новый пакет поддержки для населения, предусматривающий единовременные выплаты для социально уязвимых граждан и кешбэк на горючее. Во время заправки на АЗС граждане смогут получать часть израсходованных средств обратно. Размер компенсации составит:
- 15% кешбэка на дизельное топливо;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.
