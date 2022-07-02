Вырос прожиточный минимум: как это повлияет на страховые выплаты (инфографика) — Finance.ua

Вырос прожиточный минимум: как это повлияет на страховые выплаты (инфографика) Сегодня 14:00 — Страхование

С 01 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2481 гривны до 2600 гривен.

Об этом сообщил Фонд социального страхования.

Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

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Для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 01 июля этого года, размер пособия составит:

потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) — 44 200 грн;

семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 260 000 грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 52 000 грн.

Ранее эти выплаты составляли 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн соответственно.

Справка Finance.ua:

С 1 июля в Украине будет проведена индексация пенсий. Также украинцам повысят надбавку за стаж сверх нормативного. За каждый следующий год (для женщин от 30 лет и для мужчин от 35 лет) будут доплачивать 20,27 грн (сейчас 19,3 грн).

минимальная пенсия — с 1934 до 2027 грн;

максимальная пенсия — с 19 340 до 20 270 грн;

надбавка за сверхнормативный стаж — с 19,34 до 20,27 грн в год.

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