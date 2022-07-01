Какие изменения ждут украинцев с 1 июля — Finance.ua

Какие изменения ждут украинцев с 1 июля
С 1 июля украинцев ждет много изменений: изменение прожиточного минимума, пенсий, растаможки авто, визовый режим с россией.
Визовый режим с россией
Кабинет Министров принял решение о прекращении соглашения с правительством российской федерации о безвизовых поездках граждан и применении некоторых международных договоров. Постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.
Согласно постановлению, введены временные ограничения на пересечение государственной границы для граждан России — жителей приграничных территорий на основании только паспортов.
Кроме того, установлено, что граждане Российской Федерации — жители приграничных регионов Российской Федерации — въезжают в Украину и выезжают из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.
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Социальные выплаты
Рост прожиточного минимума в Украине с 1 июля 2021 года является плановым и не последним в этом году. Следующее повышение планируется 1 декабря.
Детские выплаты. Выплаты на детей до 6 лет в Украине составят 2013 гривен; на детей от 6 до 18 лет — 2510 гривен;
Другие виды социальной помощи:
- помощь трудоспособным лицам — 2379 гривен;
- помощь для лиц, утративших трудоспособность — 1854 гривны;
- максимальный размер пособия по безработице возрастет до 9 516 грн.
Индексация пенсий
С 1 июля в Украине пройдет индексация пенсий.
Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, власти будут продолжать выплачивать пенсии во время военного положения.
Это связано с перерасчетом прожиточного минимума для всех категорий, однако прежде всего будет касаться пенсионеров.
Также украинцам повысят надбавку за стаж сверх нормативного. За каждый следующий год (для женщин от 30 лет и для мужчин от 35 лет) будут доплачивать 20,27 грн (сейчас 19,3 грн).
- минимальная пенсия — с 1934 до 2027 грн;
- максимальная пенсия — с 19340 до 20270 грн;
- надбавка за сверхнормативный стаж — с 19,34 до 20,27 грн в год.
Автострахование, размеры выплат
С 1 июля увеличится размер страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). В то же время увеличится и стоимость такой страховки — подорожание на 10-20%.
- с 130 до 160 тыс. грн в случае причинения вреда имуществу;
- с 260 до 320 тыс. грн в случае причинения вреда жизни и здоровью (в расчете на одного потерпевшего);
- предельная сумма за самостоятельное оформление уведомления о ДТП его участниками для страховой компании (по так называемому европротоколу) — с 50 до 80 тыс. грн.
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Растаможка авто
Верховная Рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.
Принятый закон (проект № 7418 ) возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами.
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Растаможка в «Дія»:
Как будут практически растаможивать авто в «Дія»:
Чтобы растаможить автомобиль из-за границы, больше не нужно будет заполнять таможенные декларации или обращаться к таможенному брокеру. Для оформления достаточно будет ввести основные данные об автомобиле:
- тип, марка и модель;
- год изготовления;
- VIN-код
- объем двигателя (куб. см);
- тип топлива;
- сведения о документах на автомобиль (свидетельство о регистрации, экспортная таможенная декларация, другие сопроводительные документы).
Для подачи документов потребуется не более пяти минут.
Отмена выплат для украинцев в Польше
Украинским беженцам с 1 июля перестанут выплачивать ежедневное пособие в размере 40 злотых в день (275 грн) на питание.
Эти деньги оставят для поляков, берущих в своих домах украинцев. Кроме того, изменятся правила при трудоустройстве.
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