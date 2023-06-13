Выпущены умные часы с круглым дисплеем и звонками через Bluetooth — Finance.ua

Выпущены умные часы с круглым дисплеем и звонками через Bluetooth
Индийский бренд Gizmore выпустил в стране новые умные часы. Официально названное Gizmore Curve, последнее устройство от компании — это одни из самых доступных умных часов с круглым циферблатом, которые выпускаются в регионе.
Они доступны в четырех привлекательных цветах и предлагают такие функции, как вызовы через Bluetooth.
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На Gizmore Curve установлен 1,39-дюймовый круглый дисплей. ЖК-панель обеспечивает разрешение 360×360 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Несмотря на ЖК-экран, часы имеют функцию Always-on Display. Панель может достигать пикового уровня яркости до 500 нит.
Кроме того, устройство содержит оптический датчик сердечного ритма и SpO2 датчик для мониторинга уровня кислорода в крови. Он поставляется со стандартными функциями для здоровья, такими как счетчик калорий, отслеживание сна, мониторинг стресса, оповещение о гидратации и управляемый режим дыхания. Пользователи могут принимать звонки на эти часы.
Существует также встроенное приложение-калькулятор в дополнение к обычным функциям, таким как отслеживание физической активности, оповещение программы, прогноз погоды, будильник
и т. д.
Устройство можно совмещать как со смартфонами Android, так и с iPhone. Оно рассчитано на 10 дней при полном заряде. Смарт-часы имеют рейтинг защиты от пыли и воды IP68. Они доступны в черном, сером, розовом или зеленом цветах. Наконечники первых двух имеют серебристый цвет по сравнению с золотыми на двух последних.
Цена Gizmore Curve в Индии составляет 1699 рупий (~20 долларов США).
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