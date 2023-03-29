В скором времени будут выпущены новейшие смарт-часы Huawei — Finance.ua
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В скором времени будут выпущены новейшие смарт-часы Huawei

Фондовый рынок
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Новые умные часы Huawei watch Ultimate привлекают внимание своими прочными материалами и роскошной эстетикой и будут продаваться в Турции.
В скором времени будут выпущены новейшие смарт-часы Huawei
Cмарт-часы Huawei watch Ultimate в скором времени будут выпущены в Турции. Часы привлекают внимание не только своим роскошным внешним видом и стилем, но и многими функциями, высококлассным дизайном и материалами.
Прочные материалы, такие как корпус из жидкого металла на основе циркония, безель из керамики Nano-Tech и сапфировый циферблат часов, предлагают роскошную эстетику и интеллектуальные функции, чтобы подготовить владельцев часов к любому приключению на природе или важному светскому событию.
Жидкий металл на основе циркония, новый инновационный материал, используемый в роскошных часах и прецизионных устройствах высокого класса, впервые прокладывает себе дорогу в умные часы из Huawei watch Ultimate.

Инновационные технологии HUAWEI собраны за один час

Разработанные также для демонстрации инновационных технологий HUAWEI, эти часы превосходят другие смарт-часы на рынке по прорыву в спорте на открытом воздухе и водонепроницаемости. Часы, которые имеют две разные модели, Ocean Blue и Discovery Black, разработаны, чтобы выразить разные личности, хобби и желания.
По материалам:
Portaltele
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