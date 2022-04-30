Выпущенные по Украине ракеты стоили РФ не менее 7,5 миллиарда долларов — Forbes

Сегодня 09:12 — Мир

россия за время войны выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило агрессору не менее 7,5 млрд долларов.

Соответствующую оценку дает украинский Forbes

Согласно оценкам, россия выпустила по Украине 235 ракет «Калибр»: в это число входят 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта, и 52 ракеты, выпущенные 26 марта.

Оценивая количество ракет «Калибр», Forbes учел только случаи, когда точно известен класс ракеты, которая была запущена по Украине. Следовательно, отмечает издание, на самом деле таких ракет могло быть больше.

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Точной статистики количества выпущенных ракет «Искандер», «Точка-У» и ракет класса X также нет, поэтому издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта. Тогда Минобороны отмечало, что 62% ракет пришлось на «Искандер», 30% — на ракеты класса X и 8% — на «Точку-У».

Стоимость ракет может сильно разниться:

«Точка-У», по данным сайта Military russia, оценивается в 300 тыс. долларов;

стоимость «Калибра» — 6,5 млн долларов в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году;

ракеты класса Х-101 — более современные и совершенные, чем «Калибры», поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже, чем «Калибр».

Общая стоимость выпущенных по Украине ракет, таким образом, составляет 7,5 млрд долларов.

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