Согласно оценкам, россия выпустила по Украине 235 ракет «Калибр»: в это число входят 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта, и 52 ракеты, выпущенные 26 марта.
Оценивая количество ракет «Калибр», Forbes учел только случаи, когда точно известен класс ракеты, которая была запущена по Украине. Следовательно, отмечает издание, на самом деле таких ракет могло быть больше.
Точной статистики количества выпущенных ракет «Искандер», «Точка-У» и ракет класса X также нет, поэтому издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта. Тогда Минобороны отмечало, что 62% ракет пришлось на «Искандер», 30% — на ракеты класса X и 8% — на «Точку-У».