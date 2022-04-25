Сколько денег россия тратит на технику для войны в Украине (инфографика) — Finance.ua

Сколько денег россия тратит на технику для войны в Украине (инфографика)

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По данным Пентагона, только за месяц полномасштабного наступления России страна-агрессор выпустила более 1200 ракет разного типа по территории Украины. И несмотря на заявления руководства рф о том, что их целью являются исключительно военные объекты, под ракетные обстрелы попадают жилые дома украинцев, инфраструктурные объекты, достопримечательности, больницы, школы и детские сады.

Finance.ua решил проанализировать, во сколько россии обошлась боевая техника, с которой она пошла в наступление, и что полезного могла сделать страна на эти средства, если бы направила их в верное русло.

Как свидетельствует исследование Центра экономического восстановления, консалтинговой компании Civita и EasyBusiness, даже по самым консервативным оценкам, россия платит огромную экономическую цену.

Только за первые пять дней войны прямые убытки, в частности потеря военной техники, обошлись россии примерно в 7 миллиардов долларов. Но если учесть еще материально-техническое обеспечение, личный состав, боеприпасы, топливо, запуски ракет и т.д. — это увеличивает стоимость затраченных средств в день. В результате, по мнению исследователей, по мере расширения масштабов войны стоимость войны для россии «может превысить 20 миллиардов долларов» в сутки.

О ценах на ракетные комплексы

На вооружении российской армии есть несколько видов ракет, которые используются для обстрелов украинских городов. Например, оперативно-тактические ракетные комплексы и ракеты «Искандер» и «Калибр» — более 100 единиц которых было выпущено только за первые четыре дня после открытого вторжения России (76 и 35 ед. каждого вида соответственно).

Официально стоимость комплексов «Искандер» не объявлялась — это государственная тайна. Но в начале 2016 года Армения приобрела примерно четыре «Искандера» у россии, заплатив от 70 до 100 миллионов долларов. Так что, согласно подсчетам, один такой комплекс (скорее всего, это был дивизион с четырьмя пусковыми установками, по две ракеты в каждой) обошелся по меньшей мере в 17,5 млн долларов.

Стоимость ракет «Калибр» тоже никогда не раскрывалась. Однако известно, что в 2006 году ВМС Индии заключили контракт на покупку 28 крылатых ракет в экспортном варианте. Тогда контракт оценили в 184 миллиона долларов. То есть по тогдашним ценникам стоимость одной ракеты «Калибр» составляет не менее 6,5 млн долларов.

Кроме того, в войне россия использует также стратегические крылатые ракеты X-101, стоимость которых неизвестна даже примерно. Однако именно они являются одними из самых современных в армии рф, поэтому их ценники в разы больше.

Утраченная техника оккупантов

По данным Министерства обороны Украины, боевые потери рф за два месяца войны (с 24 февраля по 24 апреля), в частности, составили

● танков — 873 единицы;

● боевых бронированных машин — 2 238 ед.;

● артиллерийских систем — 408 ед.;

● самолетов — 179 ед.;

● вертолетов — 154 ед.

Попробуем пересчитать количественные характеристики в денежное выражение.

Больше потерь страна-оккупант понесла на средствах атаки с воздуха: в среднем за один самолет, полетевший сбрасывать бомбы на территорию Украины, россия заплатила 85 млн долларов, за вертолет — чуть более 15 млн долларов. Поэтому в общей сложности рф потеряла самолетов на 15,2 млрд долларов, а вертолетов — на 2,1 млрд долларов.

По данным исследования, средняя цена российских танков, бомбивших украинские города, составляет 2,3 млн долларов. Поэтому в целом россия потеряла на войне танков более чем на 2 млрд долларов.

Самая дорогая техника рф, потерянная в Украине

Издание Forbes составило подборку самой дорогой техники оккупанта, уничтоженной украинскими защитниками.

Так, первым экспонатом по стоимости стал флагман флота россии — крейсер «Москва», подбитый 14 апреля двумя украинскими ракетами «Нептун». Его ориентировочная цена составляет 750 миллионов долларов.

До подрыва «Москвы» самой дорогой потерей для россии был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость — $86 млн.

После Ил-26 по оценочной стоимости разместились:

● большой десантный корабль «Саратов» ($75 млн),

● истребитель Су-30СМ ($50 млн),

● истребитель-бомбардировщик Су-34 ($40 млн),

● истребитель Су-35 ($32 млн),

● самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП ($30 млн),

● командирский боевой вертолет Ка-52 ($16 млн),

● ударный вертолет ($16 млн),

● зенитно-ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 ($14 млн).

Что можно сделать на средства, потраченные россией на войну

В 2020 году россия хвасталась новым суперсовременным больничным комплексом для больных COVID-19 в Москве — его построили всего за месяц.

По подсчетам журналистов, такой «подвиг» обошелся городскому бюджету в 16–22 млрд. руб. — по нынешнему курсу это чуть больше 284 млн долларов.

Поэтому вместо того, чтобы отправлять в Украину всю технику, которую умело подбивают наши защитники, можно было бы построить не одну новенькую больницу в сотне российских городов.

По данным одного из застройщиков Санкт-Петербурга, в среднем строительство детского сада обходится в 200–300 млн руб. (2-4 млн долларов). Поэтому за стоимость российских танков, покинувших оккупанты в Украине, можно было бы построить тысячу детсадов в российском городе-миллионнике.

Кроме того, в российском городе Барнаул в 2021 году торжественно открывали мост после первого за 60 лет ремонта. Обычный мост, который в росСМИ называют «уникальным сооружением», обошелся бюджету в 1,1 млрд рублей (более 13 млн долларов). Напомним, один вертолет, отправленный в Украину, стоит около 14 млн в валюте. Поэтому на стоимость уничтоженных в нашей стране российских вертолётов можно было бы застроить Барнаул 150 такими мостами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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