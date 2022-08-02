Выплаты за ОВГЗ превышают заимствования на 30,7 млрд грн — Finance.ua
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Выплаты за ОВГЗ превышают заимствования на 30,7 млрд грн

Фондовый рынок
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Выплаты за ОВГЗ превышают заимствования на 30,7 млрд грн
Выплаты за ОВГЗ превышают заимствования на 30,7 млрд грн
С начала полномасштабного нападения россии на Украину объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 30,7 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
За пять месяцев полномасштабной войны сумма, направленная на погашение внутренних государственных облигаций, составляла 112,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США и 0,2 млрд евро; сумма, полученная правительством (благодаря продаже ОВГЗ на аукционах) — 92,1 млрд грн, 0,9 млрд дол. США и 0,4 млрд евро.
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Распределение портфеля военных облигаций, приобретенных на аукционах, на прошлой неделе между участниками рынка почти не изменилось.
Самый большой портфель соответствующих ценных бумаг традиционно удерживают банки — первичные дилеры.
Вторым по объему является портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет: 9,5 млрд грн (11,4% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне); 0,2 млрд дол. США (19,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США); 0,1 млрд евро (48,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).
В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1,6 млрд грн.

Как работает «печатный станок»

По материалам:
Фінансовий клуб
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