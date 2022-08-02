Выплаты за ОВГЗ превышают заимствования на 30,7 млрд грн — Finance.ua

Выплаты за ОВГЗ превышают заимствования на 30,7 млрд грн Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

Выплаты за ОВГЗ превышают заимствования на 30,7 млрд грн

С начала полномасштабного нападения россии на Украину объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 30,7 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

За пять месяцев полномасштабной войны сумма, направленная на погашение внутренних государственных облигаций, составляла 112,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США и 0,2 млрд евро; сумма, полученная правительством (благодаря продаже ОВГЗ на аукционах) — 92,1 млрд грн, 0,9 млрд дол. США и 0,4 млрд евро.

Распределение портфеля военных облигаций, приобретенных на аукционах, на прошлой неделе между участниками рынка почти не изменилось.

Самый большой портфель соответствующих ценных бумаг традиционно удерживают банки — первичные дилеры.

Вторым по объему является портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет: 9,5 млрд грн (11,4% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне); 0,2 млрд дол. США (19,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США); 0,1 млрд евро (48,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1,6 млрд грн.

Фінансовий клуб По материалам:

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