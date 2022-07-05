Продажа военных облигаций не покрывает даже расходы на погашение ОВГЗ, — депозитарий НБУ Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Продажа военных облигаций не покрывает даже расходы на погашение ОВГЗ, — депозитарий НБУ

С начала полномасштабной войны объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 13,6 млрд грн превышает объем средств, привлеченных в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным депозитария, в период с 24 февраля по 4 июля 2022 года правительство Украины направило на погашение внутренних государственных облигаций 90,3 млрд грн, 920,8 млн долларов и 168 млн евро. Привлечено в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке 85,6 млрд грн, 496,1 млн долларов и 283,4 млн евро.

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В марте объем привлеченных правительством средств благодаря аукционам по продаже ОВГЗ на 10,6 млрд грн превышал погашение по внутренним долговым инструментам. В апреле, мае и июне сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило −2,9 млрд грн, −0,4 млрд грн и −21 млрд грн соответственно.

Ставки по ОВГЗ, которые размещались на аукционах, в течение действия военного времени не изменялись и составляют:

в гривне — 9,5%, 10% и 11% и 11,5% годовых (срок погашения — 3 месяца, 6 месяцев и 1 год и 1,5 года соответственно);

в долларах США — 3,5% и 3,7% годовых (срок погашения — 6 месяцев и 1 год соответственно);

в евро — 2,5% годовых (срок погашения — 3 месяца, 9 месяцев и 1 год).

Справка Finance.ua:

НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10,0 до 25% с 3 июня 2022 года. НБУ ожидал, что правительство адекватно отреагирует на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ. В НБУ заявили, что ставки по ОВГЗ должны вырасти до уровня ожидаемой инфляции — то есть выше 20%.

В то же время Минфин отказался повышать ставки по военным облигациям.

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