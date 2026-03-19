Выплаты за длительные отключения света — фейк: что говорят в «Укрэнерго» Сегодня 16:26 — Личные финансы

Сообщения на смартфоне

В соцсетях распространяются сообщения о якобы денежных компенсациях от «Укрэнерго» за длительные отключения света. В компании отмечают — это фейк.

Как работает мошенническая схема

Злоумышленники распространяют в соцсетях сообщения о выплатах за длительные отключения электроэнергии. В разных вариациях мошенники ссылаются на сотрудничество с Ощадбанком, ООН или Красным Крестом.

Как заявили в «Укрэнерго», эта информация не соответствует действительности. Компания является оператором системы передачи электроэнергии и не работает с бытовыми потребителями, а следовательно не производит никаких выплат.

Зачем же это делают мошенники? Цель таких сообщений проста: преступники хотят получить персональные и банковские данные пользователей.

Получателям таких сообщений предлагают перейти по ссылке на поддельные сайты, имитирующие страницы банков или международных организаций.

Там пользователей просят ввести реквизиты карты, включая CVV-код.

После этого мошенники получают доступ к счетам и могут списать денежные средства.

Как обезопасить себя

В «Укрэнерго» призывают граждан соблюдать базовые правила безопасности:

не переходить по подозрительным ссылкам;

не вводить персональные и банковские данные по сторонним ресурсам;

при вводе реквизитов — немедленно заблокировать карту;

пользоваться только официальными источниками информации.

Также украинцев просят предупреждать родных и знакомых о подобных мошеннических схемах, чтобы предотвратить новые случаи обмана.

Ранее мы сообщали , что в Украине фиксировалась волна фишинговых атак от имени НЭК «Укрэнерго». Злоумышленники отправляли электронные письма с темами типа «График отключения электроэнергии» или «Обновленный график ограничений» и предлагают загрузить вложенный файл.

