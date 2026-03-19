Выплаты за длительные отключения света — фейк: что говорят в «Укрэнерго»

Сообщения на смартфоне
В соцсетях распространяются сообщения о якобы денежных компенсациях от «Укрэнерго» за длительные отключения света. В компании отмечают — это фейк.

Как работает мошенническая схема

Злоумышленники распространяют в соцсетях сообщения о выплатах за длительные отключения электроэнергии. В разных вариациях мошенники ссылаются на сотрудничество с Ощадбанком, ООН или Красным Крестом.
Как заявили в «Укрэнерго», эта информация не соответствует действительности. Компания является оператором системы передачи электроэнергии и не работает с бытовыми потребителями, а следовательно не производит никаких выплат.
Зачем же это делают мошенники? Цель таких сообщений проста: преступники хотят получить персональные и банковские данные пользователей.
  • Получателям таких сообщений предлагают перейти по ссылке на поддельные сайты, имитирующие страницы банков или международных организаций.
  • Там пользователей просят ввести реквизиты карты, включая CVV-код.
  • После этого мошенники получают доступ к счетам и могут списать денежные средства.
Как обезопасить себя

В «Укрэнерго» призывают граждан соблюдать базовые правила безопасности:
  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не вводить персональные и банковские данные по сторонним ресурсам;
  • при вводе реквизитов — немедленно заблокировать карту;
  • пользоваться только официальными источниками информации.
Также украинцев просят предупреждать родных и знакомых о подобных мошеннических схемах, чтобы предотвратить новые случаи обмана.
Ранее мы сообщали, что в Украине фиксировалась волна фишинговых атак от имени НЭК «Укрэнерго». Злоумышленники отправляли электронные письма с темами типа «График отключения электроэнергии» или «Обновленный график ограничений» и предлагают загрузить вложенный файл.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
