Выплаты переселенцам в Украине: Кабмин изменил порядок предоставления пособия на проживание — Finance.ua

Выплаты переселенцам в Украине: Кабмин изменил порядок предоставления пособия на проживание Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Выплаты переселенцам в Украине: Кабмин изменил порядок предоставления пособия на проживание

Правительство приняло изменения в Порядок предоставления пособия на проживание внутренне перемещенным украинцам. В частности, урегулировали вопросы с украинцами, которые не смогли оформить пособие через Дію.

Об этом сообщает Офис Омбудсмана

Кабмин изменил текст документа, который регулирует предоставление пособия переселенцам. Изменения касаются «Порядка предоставления пособия на проживание внутренне перемещенным лицам», который утвержден постановлением от 20.03.2022 № 332.

Изменения в предоставлении пособия на проживание ВПЛ:

пособие переселенцам предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором громаду, откуда переместилось лицо, добавили в перечень тергромад, которые расположены в районе ведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировке);

госпредприятие «Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины» автоматически, без повторного обращения гражданина, начисляет пособие в случае добавления тергромад в указанный перечень тергромад;

пособие назначается органом соцзащиты населения в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления о предоставлении пособия;

в случае изменения места учета и неполучения пособия на проживание по предыдущему месту жительства/нахождения, выплату назначают по последнему месту учета.

Кроме этого, урегулировали вопросы предоставления возможности получения пособия ВПЛ украинцам, которые подавали заявку через портал Дія до 30 апреля 2022 года, однако так и не получили пособие.

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Для этого ВПЛ могут обратиться лично или по почте в орган социальной защиты населения и подать до 1 октября текущего года по установленной форме заявление на выплату с указанием, в частности номера банковского счета (по стандарту IBAN) или персональных данных получателя.

При этом необходимо дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через Дію. К примеру, скриншот. Заявку следует подать до 1 октября 2022 года.

Кому не будут предоставлять пособие на проживание

Пособие на проживание не будут предоставлять переселенцам, поставленным на учет до 24 февраля 2022 года.

За исключением людей, которые:

получали ежемесячное адресное пособие ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг,

повторно переместились с временно оккупированной россией территории с территории громад, которые расположены в районе ведения военных действий или находятся во временной оккупации, окружении или блокировании после 24 февраля 2022 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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