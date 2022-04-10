Выплаты переселенцам: когда нужно зарегистрироваться, чтобы получить деньги за март — Finance.ua

Правительство подключило дополнительные каналы для регистрации внутренне перемещенных лиц. Если раньше это были только органы социальной защиты населения на уровне районов и городов областного значения, то теперь человек сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, в центр предоставления административных услуг, а затем просто подать заявление дистанционно через Портал Дія.
Напомним, внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением россии в Украину, могут получить пособие на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и в размере 2000 гривен на взрослого.
Справка Finance.ua:
ранее Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу «Предоставление ежемесячного адресного пособия внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг». Детям будут платить 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен;
пенсионер не потеряет пенсию, если встанет на учет как внутренне перемещенное лицо и подаст заявку на выплату ежемесячного пособия в 2000 гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.