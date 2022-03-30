В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание (инфографика) — Finance.ua

В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание (инфографика)

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В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание (инфографика)

Внутренне перемещенные лица имеют право на получение помощи на проживание.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутриперемещенным лицам (ВПЛ), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332, внутренне перемещенные лица имеют право на получение помощи на проживание», — сказано в сообщении.

Кому предоставляется помощь:

лицам, переместившимся с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия;

ВПЛ, получавшие ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для получения помощи необходимо получить справку ВПЛ.

В ближайшее время будет возможность получить справку с использованием мобильного приложения Портала Дія.

Сколько времени будет выплачиваться помощь и размер. Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах, в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Помощь выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

Порядок обращения за помощью:

Стать на учет ВПЛ и подать заявление лично в органы соцзащиты, уполномоченному лицу общины, ЦНАП или дистанционно через Портал Дія. Получить справку о взятии на учет ВПЛ. Подать заявление на получение помощи лично в органы соцзащиты, уполномоченному лицу общины, ЦНАП или дистанционно через Портал Дія.

В Минюсте отмечают, что помощь на проживание назначается автоматически без подачи дополнительного обращения ВПЛ, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Инфографика: Министерство социальной политики

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