В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание (инфографика)

Сегодня 20:02Личные финансы
73
В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание (инфографика)В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание (инфографика)
Внутренне перемещенные лица имеют право на получение помощи на проживание.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
«В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутриперемещенным лицам (ВПЛ), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332, внутренне перемещенные лица имеют право на получение помощи на проживание», — сказано в сообщении.
Кому предоставляется помощь:
  • лицам, переместившимся с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия;
  • ВПЛ, получавшие ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для получения помощи необходимо получить справку ВПЛ.
В ближайшее время будет возможность получить справку с использованием мобильного приложения Портала Дія.
Сколько времени будет выплачиваться помощь и размер. Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах, в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
  • для других лиц — 2 000 гривен.
Помощь выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.
Порядок обращения за помощью:
  1. Стать на учет ВПЛ и подать заявление лично в органы соцзащиты, уполномоченному лицу общины, ЦНАП или дистанционно через Портал Дія. Получить справку о взятии на учет ВПЛ.
  2. Подать заявление на получение помощи лично в органы соцзащиты, уполномоченному лицу общины, ЦНАП или дистанционно через Портал Дія.
В Минюсте отмечают, что помощь на проживание назначается автоматически без подачи дополнительного обращения ВПЛ, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Инфографика: Министерство социальной политики Инфографика: Министерство социальной политики

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.