Выплаты малообеспеченным семьям в Украине: как получить помощь от государства — Finance.ua

Выплаты малообеспеченным семьям в Украине: как получить помощь от государства Сегодня 09:01 — Личные финансы

Выплаты малообеспеченным семьям в Украине: как получить помощь от государства

Украинцы с низким доходом могут получить от государства социальную помощь на поддержку в сложных жизненных ситуациях. Что нужно знать об этом виде помощи — рассказали юристы Павлоградского местного центра по предоставлению БВПП.

с документами, подтверждающими ваш статус малообеспеченной семьи. Условия назначения помощи можно найти в Если вы нуждаетесь в такой помощи, необходимо обратиться в уполномоченный органУсловия назначения помощи можно найти в Постановлении Кабинета Министров Украины от 24.02.2003 г. № 250 (с изменениями).

Отметим, малообеспеченная семья — это семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи. Право семьи на это пособие зависит не только от доходов, но и от ее имущественного положения, занятости трудоспособных членов семьи и других факторов.

Помощь может быть назначена на 6 месяцев с возможностью продления, если вы отвечаете определенным требованиям. Важно знать, что выплаты продолжаются на период военного положения и еще один месяц после его прекращения, если вы не обратились в уполномоченный орган. Однако не следует забывать, что подать необходимые документы нужно в течение 1 месяца после прекращения/отмены военного положения.

Какие документы нужны

Для получения помощи малообеспеченным семьям следует обратиться по месту зарегистрированного или фактического проживания в орган социальной защиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, или центр предоставления административных услуг.

Для обращения необходимо подготовить следующие документы:

заявление установленной формы;

декларацию о доходах и имущественном положении;

паспорт заявителя;

справку о доходах или пояснения об их происхождении;

справку о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);

справку о непосредственном участии лица в АТО, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях (при наличии);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Как осуществляется выплата государственной помощи во время войны

Заявитель имеет возможность выбрать удобный способ получения средств — перевод на банковский счет или доставку Укрпочтой. В случае, если банк, выплачивавший пособие, прекратил работать в условиях военного положения, помощь будет перечислена в АО Ощадбанк , о чем получателя уведомят органы социальной защиты. Для получения средств необходимо обратиться в отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом (РНУКНП), но открывать счет в этом банке не обязательно.

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Если человек изменил место жительства после выплаты помощи через Укрпочту в условиях войны, он может получить средства путем:

денежным переводом через Ощадбанк без открытия банковского счета (после согласования с органом социальной защиты населения);

в отделении Укрпочты по новому месту пребывания (по согласованию с Укрпочтой по номеру 0 800 300 545).

Размер помощи

С начала декабря 2022 года в Украине был увеличен размер прожиточного минимума, что составляет 2589 грн на одного человека. Это изменение также повлияло на размер других социальных выплат, начисляемых на малоимущих.

Таким образом, в 2023 году малоимущим начисляются следующие выплаты:

для трудоспособных — 1207 грн;

для неработающих и лиц с инвалидностью — 2093 грн;

для детей до 6 лет — 2953 грн;

детей до 18 лет — 3682 грн;

детей до 23 лет (при условии обучения) — 3489 грн.

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