Выплаты: кто может получить грант в 20 тысяч и почему деньги не начисляются — Finance.ua

Выплаты: кто может получить грант в 20 тысяч и почему деньги не начисляются

Сегодня 08:00 — Личные финансы

Из-за начала полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям в трудной ситуации, государство будет выплачивать пособие ВПЛ — 2000 гривен для здоровых взрослых людей, и 3000 гривен на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Оформить выплаты можно через ближайший ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг), или в приложении «Дія». Что изменилось в процедуре с 1 июня, и почему некоторым ВПЛ до сих пор не поступили выплаты.

Почему некоторые люди не получили выплаты?

Министр соцполитики Марина Лазебная во время телемарафона объяснила, что выплаты могут приходить с опозданием из-за огромного количества зарегистрированных заявок. На обработку каждой заявки на получение выплат требуется время.

«Из-за большого количества перемещенных людей были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц. Часть этих заявок в настоящее время дорабатывается. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие — медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы», — объяснила Лазебная.

Министр пообещала, что ВПЛ получат выплаты за все месяцы, когда денежная помощь задерживалась. Если вы оформляли выплаты для ВПО через Дія, то вы можете увидеть статус заявки в приложении. Также узнать, когда будут выплаты, можно по таким номерам — 1539, (044) 289-86-22, (044) 289-70-60.

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Микрогранты для переселенцев: кто может получить 20 тысяч гривен

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила, что члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса.

Получить микрогрант могут ближайшие члены семьи ветерана — родители, жена, дети зарегистрированные как ФЛП или самозанятое лицо, имеющие статус ВПЛ в пределах Украины. Также гранты выплачивают самим ветеранам-собственникам бизнеса.

Для этого необходимо подать заявку на сайте veteranfund.com.ua в разделе «Микрофинансирование бизнеса».

В течение 10 дней комиссия вынесет решение о предоставлении гранта.

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно собрать следующий пакет документов:

скан паспорта заявителя с пропиской;

скан справки ВПЛ (скриншот из Дія не подойдет);

скан выписки о ФЛП или самозанятом лице;

скан подтверждения статуса ветерана;

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

Справка Finance.ua:

В каких случаях можно лишиться статуса ВПЛ:

Даже если человек уже получил статус ВПЛ, его могут его лишить и соответственно отменить выплату финансовой помощи, пишет The Page.

Основания для отмены справки:

заявление переселенца об отказе от нее;

привлечение лица к ответственности за совершение уголовного правонарушения (направленного на изменение или свержение конституционного строя, совершение действий, направленных на нарушение суверенитета и целостности государства);

возвращение человека на место постоянного проживания;

выезд на постоянное место жительства за границу;

предоставление заведомо ложных сведений.

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