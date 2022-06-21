Выплаты: кто может получить грант в 20 тысяч и почему деньги не начисляются — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты: кто может получить грант в 20 тысяч и почему деньги не начисляются

Сегодня 08:00Личные финансы
101
Из-за начала полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям в трудной ситуации, государство будет выплачивать пособие ВПЛ — 2000 гривен для здоровых взрослых людей, и 3000 гривен на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.
Оформить выплаты можно через ближайший ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг), или в приложении «Дія». Что изменилось в процедуре с 1 июня, и почему некоторым ВПЛ до сих пор не поступили выплаты.
Почему некоторые люди не получили выплаты?
Министр соцполитики Марина Лазебная во время телемарафона объяснила, что выплаты могут приходить с опозданием из-за огромного количества зарегистрированных заявок. На обработку каждой заявки на получение выплат требуется время.
«Из-за большого количества перемещенных людей были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц. Часть этих заявок в настоящее время дорабатывается. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие — медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы»,
— объяснила Лазебная.

Министр пообещала, что ВПЛ получат выплаты за все месяцы, когда денежная помощь задерживалась. Если вы оформляли выплаты для ВПО через Дія, то вы можете увидеть статус заявки в приложении. Также узнать, когда будут выплаты, можно по таким номерам — 1539, (044) 289-86-22, (044) 289-70-60.
Читайте также
Микрогранты для переселенцев: кто может получить 20 тысяч гривен
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила, что члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса.
Получить микрогрант могут ближайшие члены семьи ветерана — родители, жена, дети зарегистрированные как ФЛП или самозанятое лицо, имеющие статус ВПЛ в пределах Украины. Также гранты выплачивают самим ветеранам-собственникам бизнеса.
Место для вашей рекламы
Для этого необходимо подать заявку на сайте veteranfund.com.ua в разделе «Микрофинансирование бизнеса».
В течение 10 дней комиссия вынесет решение о предоставлении гранта.
Чтобы получить финансовую поддержку, нужно собрать следующий пакет документов:
  • скан паспорта заявителя с пропиской;
  • скан справки ВПЛ (скриншот из Дія не подойдет);
  • скан выписки о ФЛП или самозанятом лице;
  • скан подтверждения статуса ветерана;
  • документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

Справка Finance.ua:

В каких случаях можно лишиться статуса ВПЛ:
Даже если человек уже получил статус ВПЛ, его могут его лишить и соответственно отменить выплату финансовой помощи, пишет The Page.
Основания для отмены справки:
  • заявление переселенца об отказе от нее;
  • привлечение лица к ответственности за совершение уголовного правонарушения (направленного на изменение или свержение конституционного строя, совершение действий, направленных на нарушение суверенитета и целостности государства);
  • возвращение человека на место постоянного проживания;
  • выезд на постоянное место жительства за границу;
  • предоставление заведомо ложных сведений.
Кстати, если вы хотите зарабатывать еще и на криптовалютной бирже, на EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Это биржа, работающая в Украине, Польше и других странах и постоянно расширяет функционал.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.