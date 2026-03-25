0 800 307 555
ру
Выплаты и премии: в ГП «Документ» выявили нарушений более чем на 70 миллионов

Криминал
10
Государственная аудиторская служба Украины зафиксировала нарушения в ГП «Документ» на общую сумму 71 млн грн. Из них более 18 млн грн составляют убытки, связанные с необоснованными выплатами, премиями и надбавками руководству и отдельным должностным лицам.
Об этом сообщается на сайте Государственной аудиторской службы.

Какие нарушения были обнаружены

Бывший заместитель директора одного из департаментов совмещала свой пост в Киеве с одновременным руководством двумя филиалами — в Польше и Германии. За это она получала полные выплаты за все рабочее время, хотя физически не могла исполнять обязанности в разных странах в таком объеме. Даже после увольнения с основного поста в Украине, она продолжала получать две полные зарплаты от зарубежных филиалов без определения основного места работы. Кроме того, польский филиал вообще не фиксировал рабочее время руководительницы. Следовательно, совокупно она заработала 9,5 млн грн, чем был нанесен государству ущерб на такую ​​сумму.
Еще почти 9 млн грн потрачено на безосновательные премии и награды экс-руководству, на выплаты за неотработанное время, на завышенные надбавки бывшим работникам в зарубежных филиалах.
В ходе ревизии также было установлено, что ГП «Документ» без проведения надлежащих процедур заключило договоры о закупках более чем на 52 млн грн. Поэтому на руководителя ГП «Документ» составлено 10 протоколов об административном правонарушении и они направлены в суд. За подобное правонарушение предусмотрена уплата штрафа от 330 тыс. до 1,7 млн грн.
Материалы ревизии передали в правоохранительные органы.
Finance.ua
Finance.ua
Уголовное производство
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems