Выплаты и премии: в ГП «Документ» выявили нарушений более чем на 70 миллионов

Государственная аудиторская служба Украины зафиксировала нарушения в ГП «Документ» на общую сумму 71 млн грн. Из них более 18 млн грн составляют убытки, связанные с необоснованными выплатами, премиями и надбавками руководству и отдельным должностным лицам.

Об этом сообщается на сайте Государственной аудиторской службы.

Какие нарушения были обнаружены

Бывший заместитель директора одного из департаментов совмещала свой пост в Киеве с одновременным руководством двумя филиалами — в Польше и Германии. За это она получала полные выплаты за все рабочее время, хотя физически не могла исполнять обязанности в разных странах в таком объеме. Даже после увольнения с основного поста в Украине, она продолжала получать две полные зарплаты от зарубежных филиалов без определения основного места работы. Кроме того, польский филиал вообще не фиксировал рабочее время руководительницы. Следовательно, совокупно она заработала 9,5 млн грн, чем был нанесен государству ущерб на такую ​​сумму.

Еще почти 9 млн грн потрачено на безосновательные премии и награды экс-руководству, на выплаты за неотработанное время, на завышенные надбавки бывшим работникам в зарубежных филиалах.

В ходе ревизии также было установлено, что ГП «Документ» без проведения надлежащих процедур заключило договоры о закупках более чем на 52 млн грн. Поэтому на руководителя ГП «Документ» составлено 10 протоколов об административном правонарушении и они направлены в суд. За подобное правонарушение предусмотрена уплата штрафа от 330 тыс. до 1,7 млн грн.

Материалы ревизии передали в правоохранительные органы.

