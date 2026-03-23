БЭБ разоблачило в Черновцах масштабную фабрику с миллиардными теневыми доходами (фото, детали)

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ совместно с Территориальным управлением БЭБ в Киеве разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, организовавших незаконное производство сигарет в промышленных масштабах. Фабрика функционировала в Черновицкой области.
Об этом пишет Бюро экономической безопасности Украины.

Суть дела

Мощность производства обеспечивали две линии, каждая из которых производила около 5 тысяч сигарет в минуту. В результате ежедневный объем достигал 720 тысяч пачек сигарет, а ежемесячный незаконный доход — более 1 миллиарда гривен.
По своим масштабам это самое крупное подпольное производство сигарет, разоблаченное БЭБ с начала его деятельности.
Следствием установлено, что в состав группы, наладившей масштабное подпольное производство, входили около 40 человек. Они производили сигареты с фильтром под видом известных международных брендов.
Незаконную фабрику обустроили в складском помещении г. Черновцы, где разместили промышленное оборудование и обеспечили полный технологический цикл производства продукции.
Для непрерывной работы злоумышленники оснастили помещение всем необходимым, в том числе промышленными генераторами. Также организовали условия проживания работников, что позволяло фабрике функционировать круглосуточно.
В ходе обысков детективы изъяли две линии полного цикла для производства и упаковки сигарет с фильтром, 750 тысяч пачек сигарет различных торговых марок международных брендов, 149 ящиков ферментированного табака, упаковочные материалы, рулоны сигаретной бумаги, фильтр-палочки, а также полиграфическую продукцию.
Фото БЭБ

Стоимость

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования, продукции и имущества составляет более 200 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
