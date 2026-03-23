БЭБ разоблачило в Черновцах масштабную фабрику с миллиардными теневыми доходами (фото, детали)
Детективы Главного подразделения детективов БЭБ совместно с Территориальным управлением БЭБ в Киеве разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, организовавших незаконное производство сигарет в промышленных масштабах. Фабрика функционировала в Черновицкой области.
Об этом пишет Бюро экономической безопасности Украины.
Суть дела
Мощность производства обеспечивали две линии, каждая из которых производила около 5 тысяч сигарет в минуту. В результате ежедневный объем достигал 720 тысяч пачек сигарет, а ежемесячный незаконный доход — более 1 миллиарда гривен.
По своим масштабам это самое крупное подпольное производство сигарет, разоблаченное БЭБ с начала его деятельности.
Следствием установлено, что в состав группы, наладившей масштабное подпольное производство, входили около 40 человек. Они производили сигареты с фильтром под видом известных международных брендов.
Незаконную фабрику обустроили в складском помещении г. Черновцы, где разместили промышленное оборудование и обеспечили полный технологический цикл производства продукции.
Для непрерывной работы злоумышленники оснастили помещение всем необходимым, в том числе промышленными генераторами. Также организовали условия проживания работников, что позволяло фабрике функционировать круглосуточно.
В ходе обысков детективы изъяли две линии полного цикла для производства и упаковки сигарет с фильтром, 750 тысяч пачек сигарет различных торговых марок международных брендов, 149 ящиков ферментированного табака, упаковочные материалы, рулоны сигаретной бумаги, фильтр-палочки, а также полиграфическую продукцию.
Стоимость
Ориентировочная стоимость изъятого оборудования, продукции и имущества составляет более 200 млн гривен.
Также по теме
БЭБ разоблачило в Черновцах масштабную фабрику с миллиардными теневыми доходами (фото, детали)
В Киеве объявлено подозрение за фиктивное трудоустройство ради бронирования— детали
Госслужащая погорела на вымогательстве взятки с прифронтового предприятия — детали (фото)
В Киеве разоблачили криптопирамиду почти на $1 млн
Контрабанда по почте: таможенники обнаружили незаконных посылок на 3,8 млн грн
В Днепропетровской области раскрыли миллионные махинации на строительстве фортификаций