БЭБ разоблачило в Черновцах масштабную фабрику с миллиардными теневыми доходами (фото, детали)

Сегодня 15:44 — Криминал

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ совместно с Территориальным управлением БЭБ в Киеве разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, организовавших незаконное производство сигарет в промышленных масштабах. Фабрика функционировала в Черновицкой области.

Об этом пишет Бюро экономической безопасности Украины.

Суть дела

Мощность производства обеспечивали две линии, каждая из которых производила около 5 тысяч сигарет в минуту. В результате ежедневный объем достигал 720 тысяч пачек сигарет, а ежемесячный незаконный доход — более 1 миллиарда гривен.

По своим масштабам это самое крупное подпольное производство сигарет, разоблаченное БЭБ с начала его деятельности.

Следствием установлено, что в состав группы, наладившей масштабное подпольное производство, входили около 40 человек. Они производили сигареты с фильтром под видом известных международных брендов.

Незаконную фабрику обустроили в складском помещении г. Черновцы, где разместили промышленное оборудование и обеспечили полный технологический цикл производства продукции.

Для непрерывной работы злоумышленники оснастили помещение всем необходимым, в том числе промышленными генераторами. Также организовали условия проживания работников, что позволяло фабрике функционировать круглосуточно.

В ходе обысков детективы изъяли две линии полного цикла для производства и упаковки сигарет с фильтром, 750 тысяч пачек сигарет различных торговых марок международных брендов, 149 ящиков ферментированного табака, упаковочные материалы, рулоны сигаретной бумаги, фильтр-палочки, а также полиграфическую продукцию.

Фото БЭБ

Стоимость

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования, продукции и имущества составляет более 200 млн гривен.

