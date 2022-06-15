Выплаты до 33 тысяч гривен: ЮНИСЕФ расширил круг семей, которые могут получить денежную помощь — Finance.ua

Выплаты до 33 тысяч гривен: ЮНИСЕФ расширил круг семей, которые могут получить денежную помощь

Сегодня 19:05 — Личные финансы

Украинские семьи с детьми, пострадавшими из-за войны и нуждающиеся в финансовой поддержке, наряду с государственной помощью могут получить дополнительные выплаты до 33 тысяч гривен от фонда ЮНИСЕФ. В настоящее время критерии получения денежной помощи для семей расширены.

Как сообщается на сайте фонда, с 15 июня 2022 года стартовал второй этап программы денежной помощи « Спільно », которую предоставляет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Министерства социальной политики Украины.

Теперь участие в программе смогут принять все семьи, которые воспитывают троих и более детей до 18 лет, а также те, кто имеет по крайней мере одного ребенка с инвалидностью до 18 лет. Ранее ЮНИСЕФ оказывал помощь многодетным семьям, имеющим по крайней мере одного ребенка до двух лет, а также тем, кто воспитывает двоих и более детей, среди которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

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Часть заявок, поданных до 6 июня, находятся на этапе проверки.

Где подать заявку?

Подать заявку на программу денежной помощи можно самостоятельно на сайте register.unicef.org

Кроме того, в Житомирской, Киевской и Кировоградской областях можно обратиться к социальным работникам, которые в громадах персонально регистрируют семьи, соответствующие критериям программы.

Семьям, которые отвечают новым критериям и уже подали заявку, не нужно регистрироваться снова. Их данные будут рассмотрены.

Регистрация на сайте не означает, что семья автоматически получит помощь, ведь заявки проходят два этапа проверки:

технический отбор. Это проверка наличия всех обязательных данных и отсутствия в них технических ошибок. Если документы прошли технический отбор, глава домохозяйства получает СМС с номера 4224. Уведомление поступает на номер, указанный в заявке. Техническая проверка длится до двух недель;

отбор на соответствие критериям программы. Если домохозяйство, подающее заявку, отвечает критериям программы и еще не получило помощи ни от одной другой международной гуманитарной организации, ему будут начислены средства. После денежного перевода поступает СМС для подтверждения получения платежа.

Помощь оказывается семьям независимо от наличия статуса ВПЛ, находящимся в любом регионе Украины, но при условии, что они не получали денежную помощь от ЮНИСЕФ или другой международной гуманитарной организации после 24 февраля 2022 года.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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