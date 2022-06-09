ПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплату — Finance.ua

ПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплату

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ПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплату

ПриватБанк начинает выплаты помощи украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ПриватБанк начинает выплаты помощи социально незащищенным украинцам в рамках нового совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Министерства социальной политики. Согласно условиям проекта, Красный Крест будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших громад», — говорится в сообщении.

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Детали помощи

Размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы — 3 месяца.

Средства будут перечислены непосредственно главе домохозяйства: переводом PrivatMoney на банковскую карту украинского банка, зарегистрированную в Минсоцполитики.

Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты, пособие можно получить в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 — на карту ПриватБанка, указав ее при получении или наличными.

Как получить пособие

Регистрироваться для участия в программе не нужно — получатели пособия, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.

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Помощь получат семьи, у которых есть официальный статус малообеспеченных, зарегистрированные в Министерстве социальной политики и которые до 24 февраля 2022 года проживали в одной из громад, пострадавших от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья или осталась в громаде).

Как регионы принимают участие в программе помощи

Среди регионов, где будет предоставлена помощь пострадавшим общинам — Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

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