ПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплату — Finance.ua
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ПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплату

Сегодня 17:00Личные финансы
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ПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплатуПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплату
ПриватБанк начинает выплаты помощи украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«ПриватБанк начинает выплаты помощи социально незащищенным украинцам в рамках нового совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Министерства социальной политики. Согласно условиям проекта, Красный Крест будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших громад», — говорится в сообщении.
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Детали помощи

Размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы — 3 месяца.
Средства будут перечислены непосредственно главе домохозяйства: переводом PrivatMoney на банковскую карту украинского банка, зарегистрированную в Минсоцполитики.
Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты, пособие можно получить в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 — на карту ПриватБанка, указав ее при получении или наличными.

Как получить пособие

Регистрироваться для участия в программе не нужно — получатели пособия, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.
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Помощь получат семьи, у которых есть официальный статус малообеспеченных, зарегистрированные в Министерстве социальной политики и которые до 24 февраля 2022 года проживали в одной из громад, пострадавших от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья или осталась в громаде).

Как регионы принимают участие в программе помощи

Среди регионов, где будет предоставлена помощь пострадавшим общинам — Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
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По материалам: Finance.ua
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