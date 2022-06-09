ПриватБанк будет выплачивать пособие от Красного Креста: как получить выплату — Finance.ua

«ПриватБанк начинает выплаты помощи социально незащищенным украинцам в рамках нового совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Министерства социальной политики. Согласно условиям проекта, Красный Крест будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших громад», — говорится в сообщении.
Помощь получат семьи, у которых есть официальный статус малообеспеченных, зарегистрированные в Министерстве социальной политики и которые до 24 февраля 2022 года проживали в одной из громад, пострадавших от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья или осталась в громаде).
Как регионы принимают участие в программе помощи
Среди регионов, где будет предоставлена помощь пострадавшим общинам — Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.