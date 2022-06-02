Как оставить заявку на помощь через платформу єДопомога — пошаговая инструкция

Сегодня 14:01 — Личные финансы

Как оставить заявку на помощь через платформу єДопомога — пошаговая инструкция

єДопомога — это платформа, созданная для обеспечения всех украинцев необходимой помощью во время военной агрессии.

Благодаря ей каждый может узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или предоставить ее другим, пишет портал Факты ICTV.

Как оставить заявку

Если вам необходима какая-то помощь, платформа єДопомога позволяет пройти регистрацию и оставить соответствующую заявку. Обратиться за помощью могут как физические лица, так и юридические.

Шаг 1. Зайдите на платформу Зайдите на платформу єДопомога и в категории выберите Получить помощь.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь — укажите номер телефона, ФИО и город, в котором вы сейчас находитесь. Также необходимо написать несколько слов о себе, например о том, что вы многодетная мама.

Шаг 3. Подайте заявку на помощь:

укажите категорию — лекарства, транспорт, одежду, горючее и т.п.;

укажите конкретную потребность — если это лекарства, укажите, какие именно вам нужны;

напишите количество этих продуктов;

Шаг 4. Отправьте заявку.

Как получить помощь

После отправки заявки она появится среди перечня других в личных кабинетах зарегистрированных благотворителей. Теперь нужно подождать, пока вашу заявку примут и выполнят.

Поскольку благотворители сами выбирают, какие заявки выполнять, получение помощи может занять определенное время.

Когда вашу заявку примут, вам придет соответствующее сообщение. Забрать помощь вы сможете самостоятельно — получить необходимые товары в магазинах, являющихся партнерами платформы.

Если благотворитель воспользовался категорией Помощь из рук в руки, вам нужно будет встретиться с ним лично, чтобы забрать продукты.

Справка Finance.ua:

с 31 мая на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций;

заявки могут подать люди, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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