Фонд гарантирования рассказал, как открыть ФЛП в «Дія» и воспользоваться новой услугой єДекларація — Finance.ua
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Фонд гарантирования рассказал, как открыть ФЛП в «Дія» и воспользоваться новой услугой єДекларація

Сегодня 16:00Кредит&Депозит
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Правительство приняло ряд решений, позволяющих физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) дистанционно получать государственные услуги, необходимые для осуществления своей деятельности во время действия военного положения.
Об этом пишет Фонд грантировки вкладов.
Открыть ФЛП в условиях войны можно на Портале «Дія».
Для этого достаточно заполнить электронную форму на портале и подтвердить данные электронной подписью. Таким же образом можно прекратить предпринимательскую деятельность.
Такие услуги бесплатны.
Также на Портале «Дія» с недавних пор предприниматели могут воспользоваться новой услугой — єДекларація.
Это документ, который во время военного положения заменит определенные виды разрешительных документов, необходимых для осуществления предпринимателями хозяйственной деятельности.
Подать єДекларацію могут предприниматели:
  • у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения;
  • планирующие вести лицензированную деятельность;
  • которые из-за войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия. Проверить, можно ли работать по єДекларація, можно по ссылке в комментариях.
  • Для хранения денежных средств и всех видов банковских операций предприниматель по собственному выбору открывает счет в любом банке Украины на условиях договора.
Необходимо четко отделять банковский счет для осуществления предпринимательской деятельности и личный, поскольку гражданские и предпринимательские доходы облагаются налогом по разным правилам.
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С 2017 года гарантии Фонда гарантирования вкладов распространяются и на счета ФЛП. На время действия военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения гарантируется 100% средств на счете. По истечении трехмесячного срока сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.
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По материалам: Finance.ua
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