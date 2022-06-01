Фонд гарантирования рассказал, как открыть ФЛП в «Дія» и воспользоваться новой услугой єДекларація — Finance.ua

Фонд гарантирования рассказал, как открыть ФЛП в «Дія» и воспользоваться новой услугой єДекларація

Правительство приняло ряд решений, позволяющих физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) дистанционно получать государственные услуги, необходимые для осуществления своей деятельности во время действия военного положения.

Об этом пишет Фонд грантировки вкладов.

Открыть ФЛП в условиях войны можно на Портале «Дія».

Для этого достаточно заполнить электронную форму на портале и подтвердить данные электронной подписью. Таким же образом можно прекратить предпринимательскую деятельность.

Такие услуги бесплатны.

Также на Портале «Дія» с недавних пор предприниматели могут воспользоваться новой услугой — єДекларація.

Это документ, который во время военного положения заменит определенные виды разрешительных документов, необходимых для осуществления предпринимателями хозяйственной деятельности.

Подать єДекларацію могут предприниматели:

у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения;

планирующие вести лицензированную деятельность;

которые из-за войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия. Проверить, можно ли работать по єДекларація, можно по ссылке в комментариях.

Для хранения денежных средств и всех видов банковских операций предприниматель по собственному выбору открывает счет в любом банке Украины на условиях договора.

Необходимо четко отделять банковский счет для осуществления предпринимательской деятельности и личный, поскольку гражданские и предпринимательские доходы облагаются налогом по разным правилам.

С 2017 года гарантии Фонда гарантирования вкладов распространяются и на счета ФЛП. На время действия военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения гарантируется 100% средств на счете. По истечении трехмесячного срока сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

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