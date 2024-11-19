Выплата семейных пособий в Польше: какие суммы можно получить — Finance.ua

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Выплата семейных пособий в Польше: какие суммы можно получить

Личные финансы
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Выплата семейных пособий в Польше: какие суммы можно получить
Выплата семейных пособий в Польше: какие суммы можно получить
С 1 ноября 2002 г. в Польше стартовал новый период выплат семейных пособий (świadczenia rodzinne). Продлится он до 31 октября 2025 года.
Как сообщает Yavp.pl, в новом периоде суммы выплат семейных пособий и критерии доходов для получения этих выплат не изменятся.
Поэтому с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года доходный критерий для получения:
  • Семейной помощи (zasiłek rodzinny) и в дальнейшем будет составлять 674 злотых на 1 человека в семье, а если в семье есть ребенок с инвалидностью — 764 злотых.
Следует знать, что если критерий дохода (то есть 674 злотых или 764 злотых) был превышен в определенной незначительной степени, семейная помощь будет назначена, но в размере, уменьшенном на это превышение (согласно так называемому принципу «злотый за злотый»).
  • Единовременное пособие при рождении ребенка (becikowe) составит 1922 злотых.
С 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года ежемесячная сумма пособий будет составлять:
  • 1. Семейная помощь (zasiłek rodzinny):
— 95 злотых — на ребенка в возрасте до 5 лет,
— 124 злотых — на ребенка от 5 до 18 лет,
— 135 злотых — на ребенка от 18 до 24 лет.
  • 2. Прибавка к семейной помощи при рождении ребенка (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka) — 1000 злотых.
  • 3. Прибавка к семейной помощи по уходу за ребенком во время отпуска по уходу за ребенком (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) — 400 злотых ежемесячно.
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  • 4. Прибавка к семейной помощи за самостоятельное воспитание ребенка (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka) — 193 злотых на ребенка, но не более 386 злотых на всех детей.
  • 5. Прибавка к семейной помощи за воспитание ребенка в многодетной семье — 95 злотых ежемесячно на третьего и последующих детей, имеющих право на семейную помощь.
  • 6. Прибавка к семейной помощи для обучения и реабилитации ребенка с инвалидностью (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego):
— 90 злотых в месяц — для ребенка до 5 лет,
— 110 злотых в месяц — для ребенка от 5 до 24 лет.
  • 7. Дополнение к семейной помощи в связи с началом учебного года (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) — 100 злотых на ребенка.
  • 8. Приложение к семейной помощи на обучение ребенка в школе за пределами места жительства (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania):
— 113 злотых в месяц — для ребенка, проживающего в другом населенном пункте, где расположена средняя школа (или начальная школа в случае ребенка с инвалидностью);
— 69 злотых в месяц — для ребенка, который ежедневно ездит в школу в другой населенный пункт.
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  • 9. Единовременное пособие при рождении (becikowe) ребенка — 1000 злотых на ребенка.
  • 10. Сумма пособия по уходу (zasiłek pielęgnacyjny) — 215,84 злотых ежемесячно.
  • 11. Родительская помощь (kosiniakowe) — 1000 злотых ежемесячно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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