Вынужденных переселенцев, работающих на украинские компании из-за границы, стало меньше — Finance.ua

Вынужденных переселенцев, работающих на украинские компании из-за границы, стало меньше Сегодня 09:06 — Личные финансы

Вынужденных переселенцев, работающих на украинские компании из-за границы, стало меньше

В настоящее время из вынужденных переселенцев за границей работают 43%. В прошлом году эта цифра составляла 31%. Работающие обычно устроены официально и оплачивают себе жилье, свидетельствуют результаты исследования 4Service

Об этом пишет Work.ua.

Безработные переселенцы получают пособие от государства, где находятся, более 50% из них уехали с детьми, часть — пенсионеры.

Инфографика: 4Service

В настоящее время удаленно в украинских компаниях работает 12% всех беженцев. При этом в июне 2022 года таких людей было 18%. Исследователи предполагают, что частично такие изменения связаны с тем, что многие беженцы уже вернулись в Украину.

Число украинцев за рубежом, работающих в европейских компаниях, выросло с 12% до 31%. Это объясняют тем, что многие переселенцы, которые не были трудоустроены ранее, в течение года трудоустроились там.

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Из всех трудоустроенных украинских беженцев большинство живет в Польше (28%), Германии (14%) и Чехии (8%). Интересно, что это соотношение почти не изменялось с прошлого года.

Инфографика: 4Service

Безработных беженцев по сравнению с прошлым годом стало меньше в Польше (14% вместо 18%) и в Чехии (4% вместо 6%). А вот в Германии их, наоборот, стало больше — 39% против 23%.

Из безработных в настоящее время украинцев трудоустраиваться в ближайшее время планируют только 31%.

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«В прошлом году такие планы были у 52% опрошенных — учитывая, что безработных среди беженцев стало меньше, части удалось реализовать свое намерение», — объясняют авторы исследования. И добавляют, что число неработающих и не собирающихся искать работу тоже сократилось по сравнению с данными минувшей волны — 33% против 48%.

Инфографика: 4Service

Также исследователи отмечают, что украинские соискатели в других странах склонны соглашаться на работу, не соответствующую их образованию и профессиональным навыкам (78%).

«Чем дольше идет война, тем больше людей начинают связывать свое будущее с жизнью за рубежом — поэтому поиск работы в новой стране становится одним из самых актуальных вопросов», — отмечают в 4Service.

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