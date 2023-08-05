Вынужденных переселенцев, работающих на украинские компании из-за границы, стало меньше — Finance.ua
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Вынужденных переселенцев, работающих на украинские компании из-за границы, стало меньше

Личные финансы
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Вынужденных переселенцев, работающих на украинские компании из-за границы, стало меньше
Вынужденных переселенцев, работающих на украинские компании из-за границы, стало меньше
В настоящее время из вынужденных переселенцев за границей работают 43%. В прошлом году эта цифра составляла 31%. Работающие обычно устроены официально и оплачивают себе жилье, свидетельствуют результаты исследования 4Service.
Об этом пишет Work.ua.
Безработные переселенцы получают пособие от государства, где находятся, более 50% из них уехали с детьми, часть — пенсионеры.
Инфографика: 4Service
Инфографика: 4Service
В настоящее время удаленно в украинских компаниях работает 12% всех беженцев. При этом в июне 2022 года таких людей было 18%. Исследователи предполагают, что частично такие изменения связаны с тем, что многие беженцы уже вернулись в Украину.
Число украинцев за рубежом, работающих в европейских компаниях, выросло с 12% до 31%. Это объясняют тем, что многие переселенцы, которые не были трудоустроены ранее, в течение года трудоустроились там.
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Из всех трудоустроенных украинских беженцев большинство живет в Польше (28%), Германии (14%) и Чехии (8%). Интересно, что это соотношение почти не изменялось с прошлого года.
Инфографика: 4Service
Инфографика: 4Service
Безработных беженцев по сравнению с прошлым годом стало меньше в Польше (14% вместо 18%) и в Чехии (4% вместо 6%). А вот в Германии их, наоборот, стало больше — 39% против 23%.
Из безработных в настоящее время украинцев трудоустраиваться в ближайшее время планируют только 31%.
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«В прошлом году такие планы были у 52% опрошенных — учитывая, что безработных среди беженцев стало меньше, части удалось реализовать свое намерение», — объясняют авторы исследования. И добавляют, что число неработающих и не собирающихся искать работу тоже сократилось по сравнению с данными минувшей волны — 33% против 48%.
Инфографика: 4Service
Инфографика: 4Service
Также исследователи отмечают, что украинские соискатели в других странах склонны соглашаться на работу, не соответствующую их образованию и профессиональным навыкам (78%).
«Чем дольше идет война, тем больше людей начинают связывать свое будущее с жизнью за рубежом — поэтому поиск работы в новой стране становится одним из самых актуальных вопросов», — отмечают в 4Service.
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По материалам:
Finance.ua
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