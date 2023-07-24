Среди внутренних переселенцев вырос спрос на профессиональное обучение — Минреинтеграции Сегодня 12:50 — Личные финансы

Среди внутренних переселенцев вырос спрос на профессиональное обучение — Минреинтеграции

С июня месяца резко возросло количество заявлений внутренних переселенцев в рамках программы ваучеров на обучение, преимущественно в рабочей сфере. Учеба финансируется государством в полном объеме и будет работать без ограничений, пишет пресс-служба Минреинтеграции.

Среди внутренних переселенцев растет спрос на профессиональное обучение, об этом шла речь на межведомственном совещании по вопросам трудоустройства и профессионального обучения внутренне перемещенных лиц под председательством Вице-премьера Ирины Верещук.

По информации Госслужбы занятости, увеличилось количество переселенцев, готовых присоединиться к программе ваучеров на обучение. Так, только с 1 июня от ВПЛ поступило 1353 заявки, что значительно больше, чем подавалось с начала года. Улучшению статистики среди ВПЛ способствовало введение возможности подавать заявки на получение ваучера онлайн.

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Среди профессий и специальностей, которые люди выбирают для обучения, преобладает рабочая сфера. По видам ваучеров наибольшим спросом пользуются такие профессии-специальности, как медсестринство, повар, психология, водители автотранспортных средств, социальная работа, электрогазосварка, охранная деятельность, тракторист.

Опрос, проведенный среди участников программы, показал, что люди высоко оценивают качество предоставления службой занятости услуги, ведь заявка на получение ваучера в среднем обрабатывается в течение двух дней, отмечает Минреинтеграция.

В Госслужбе занятости заверили, что программа ваучеров на обучение финансируется в полном объеме, а значит, будет работать без ограничений.

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